La Ville tend le micro aux ados et jeunes adultes

La Ville de Genève s’est penchée sur les besoins et préoccupations des jeunes. Au terme d’une enquête sur les 15-25 ans menée depuis 2018 par le Département de la cohésion sociale et de la solidarité, treize enjeux majeurs ont été identifiés. Ils seront présentés ce vendredi soir, à l’occasion de la soirée «Occupe le Faubourg!» organisée par le Service de la jeunesse et une dizaine d’associations et de collectifs.

Parmi ces treize enjeux, citons la formation et l’insertion professionnelle, les comportements et consommations à risque, le multiculturalisme, l’accès aux loisirs et à l’espace public, l’usage des médias sociaux, les questions de genre et d’orientation sexuelle ou encore les pratiques urbaines émergentes. Cette enquête de terrain est le fruit d’entretiens auprès d’une centaine de jeunes issus de divers milieux, ainsi qu’auprès de spécialistes, des services sociaux genevois et de leurs homologues de Meyrin, d’Annemasse et de Lausanne.

Impliquer les jeunes

«En général, on ne parle des jeunes que quand ils posent problème, déplore la conseillère administrative en charge du Département de la cohésion sociale et de la solidarité, Esther Alder. Mais je considère qu’ils sont une ressource pour trouver des solutions. Aujourd’hui, ils se font de plus en plus entendre, notamment sur les enjeux climatiques. Et c’est tant mieux! Nous devons les associer à nos politiques, en tant que partenaires.»

La magistrate se dit préoccupée par les questions d’égalité des chances. «Dans la pratique, cette égalité n’existe pas vraiment, que ce soit en matière d’intégration au marché du travail ou d’accès aux loisirs. Trouver une place de stage ou un emploi est difficile pour les jeunes dans une société extrêmement concurrentielle. Certains sont incités à pratiquer des loisirs par leur entourage, mais d’autres ne se voient jamais rien proposer. Il faut leur donner davantage d’opportunités et les encourager à croire en leurs capacités.»

Valentin Perroud, 22 ans, membre du collectif Som Squad, qui est partenaire de la soirée, le confirme: «Trouver du travail, par exemple dans mon domaine, la culture, est très compliqué. Pour garder la tête hors de l’eau, il ne faut pas arrêter d’être actif, même si c’est bénévolement. Mais nous sommes beaucoup à vivre dans la précarité.»

La cheffe du Service de la jeunesse, Stéphanie Pédat, veut susciter un «réflexe jeunes» autour de ces treize enjeux dans toute l’administration municipale. Elle espère par ailleurs que la soirée «Occupe le Faubourg!» accélérera une prise de conscience chez les jeunes: «S’ils réalisent qu’ils sont écoutés, que leur parole est relayée, qu’ils peuvent participer et qu’ils ont déjà leur place dans la société, c’est gagné.»

Niro en tête d’affiche

L’événement se veut participatif et ludique. Les organisations de jeunesse partenaires ont été impliquées dès le début dans son organisation. Au programme, il y aura des stands d’information, des animations, une radio internet émettant en direct, et surtout de la musique live. Des jeunes musiciens genevois soutenus par la Ville se produiront sur scène en première partie de la tête d’affiche, le rappeur français Niro.

«Occupe le Faubourg!», vendredi 24 janvier dès 20h, salle du Faubourg, et dès minuit à la salle du Terreau. Entrée libre. Programme détaillé sur la page Facebook «Occupe le Faubourg!»