La Ville renonce à ses «faiseurs de Suisses»

La gauche municipale n’osait l’imaginer. Même si elle l’appelait de ses vœux. Exit la Commission des naturalisations! Tel est le résultat du vote qui s’est déroulé ce mercredi soir lors de la plénière du Conseil municipal de la Ville de Genève. Par 40 oui (le PDC ralliant l’Alternative) contre 30 non et trois abstentions, le Délibératif a décidé la suppression de cette commission. Un «vote historique», selon le PS, salué par des applaudissements nourris.

Durant les débats, le conseiller municipal PS Pascal Holenweg a défendu avec verve ce dossier qui lui tient à cœur. «La compétence d’accorder la citoyenneté est une compétence cantonale, scande-t-il. Cette commission ne sert quasi à rien!» Il est secondé dans sa tâche par sa collègue Jennifer Conti: «Nous espérons que ce soir, les faiseurs de Suisses ne deviennent qu’un mauvais souvenir en Ville de Genève.» Cette dernière insiste sur les économies résultant de la suppression de cette commission. «Cela va permettre d’accélérer le traitement de 40% des dossiers de naturalisation du canton de Genève et d’économiser plus d’un million de francs en cinq ans.» Dans leur sillage, le conseiller municipal d’Ensemble à Gauche Tobias Schnebli invite la Ville à «ne plus jouer à ce simulacre de préavis totalement empreint à l’arbitraire».

Face à eux, la conseillère municipale PLR Florence Kraft-Babel regrette «un acharnement obsessionnel autour de la destruction de cette commission». Mettant en avant la «posture idéologique de la gauche», elle s’inquiète de la tendance de ses adversaires politiques à vouloir «donner automatiquement la nationalité». Le chef de groupe MCG Daniel Sormanni insiste, lui, sur le lien entre la Ville et ses futurs habitants, par l’intermédiaire de cette commission. «Le meilleur moyen d’assurer la proximité avec les citoyens, c’est de l’appliquer plutôt que de confier cette tâche à l’Exécutif, qui n’aura pas le temps.»

Le magistrat PDC à la tête du Département de l’environnement urbain et de la sécurité, Guillaume Barazzone, confirme ce point: «Nous n’avons pas les moyens d’envoyer des fonctionnaires chez l’habitant.» Il explique que le Conseil administratif qui, techniquement, était celui qui envoyait les préavis au Canton, en tenant compte des avis formulés par la commission, continuera à le faire en s’appuyant désormais uniquement sur le dossier venant du Canton. (TDG)