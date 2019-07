La Ville réactive son plan contre la canicule

La Ville de Genève déclenche à nouveau son plan canicule, après un premier épisode en juin. Il a débuté ce mardi et durera jusqu’à vendredi, un rafraîchissement étant annoncé à partir de samedi.

Les personnes âgées peuvent s’inscrire pour bénéficier d’un suivi. Elles seront alors appelées durant la semaine (le jeudi) par les employés des Antennes sociales de proximité qui prendront de leurs nouvelles. En cas de non-réponse, les proches et les voisins, puis la police municipale sont sollicités.

Les inscriptions se font en appelant le 0800 22 55 11. En juin, la Ville a envoyé une brochure d’information à 13 000 seniors de plus de 75 ans pour les informer.

En cas de canicule, il est recommandé de boire beaucoup, de manger des aliments riches en eau, de réduire son activité physique, de se détendre, de fermer les stores la journée et d’aérer la nuit, de porter des vêtements clairs et amples et de se rafraîchir avec des compresses d’eau froide.