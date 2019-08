La Ville propose un budget déficitaire, plombé par RFFA

An 1, après le vote de la réforme de la fiscalité des entreprises et du financement de l'AVS (RFFA). Le Conseil administratif de la Ville de Genève a présenté mercredi après-midi son projet de budget pour 2020. Et il comporte un déficit net de 29,9 millions de francs.

«Ce déficit a été anticipé, a rappelé d'emblée la cheffe des Finances Sandrine Salerno. La Ville de Genève dispose d'une réserve conjoncturelle qui doit permettre d'absorber ce déficit dans les cinq ans qui viennent.»

L'ébauche de budget prévoit 1,193 millions de dépenses. Comme depuis le début de la législature, l'Exécutif continuera à mettre l'accent sur la petite enfance: 110 nouvelles places de crèche vont ainsi s'ouvrir l'an prochain. L'hébergement d'urgence des sans-abri, voulu par le Conseil municipal, et le renforcement du système de contrôle interne, suite à l'affaire des notes de frais, font également partie des priorités politiques du Conseil administratif.

Développement suit.