La Ville pourrait faire payer moins cher ses habitants

En charge de la Culture et du Sport en Ville de Genève, Sami Kanaan regrette la décision de Collonge-Bellerive de faire payer les non-résidents pour accéder à la plage de la Savonnière et de réserver celle de la Nymphe à ses seuls habitants.

Constatant une tendance générale, le maire indique que la Ville envisage d’introduire des réductions pour sa population lorsqu’elle se rend dans les installations sportives de la commune.

Que pensez-vous de cette décision?

Sur un territoire aussi petit que Genève, je ne trouve pas cela très réjouissant. D’autant que cette décision intervient alors que la Ville est en discussion avec le Canton pour rendre les rives du lac plus accessibles. On a déjà commencé à aménager de nouvelles estacades, et la plage des Eaux-Vives ouvre bientôt.

La Ville offre des prestations dont bénéficient l’ensemble des Genevois…

La majorité des usagers de nos infrastructures sportives et culturelles ne résident pas dans la commune. Que ce soit au Grand Théâtre ou à la piscine des Vernets, les habitants de la ville représentent moins de 40% des utilisateurs, contre plus de 40% pour les personnes résidant dans les autres communes, les 20% restants viennent du canton de Vaud et de la France voisine, selon une étude récente. En gros, on paie pour les autres.

Envisagez-vous de privilégier, vous aussi, vos habitants?

Jusqu’à présent, nous avons assumé notre rôle de ville centre. Mais la tendance est générale: des tarifs préférentiels existent pour la piscine de Carouge ou celle de Lancy… À contrecœur, la Ville va finir par en faire de même. J’ai demandé à mes services d’évaluer la possibilité d’introduire des réductions pour nos résidents lorsqu’ils se rendent dans nos installations sportives. Il n’y a pas de raison qu’ils soient toujours les seuls à payer le plein tarif.

(TDG)