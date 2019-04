La Ville donne congé aux femmes, pas aux hommes

Les hommes ne sont pas encouragés à participer à la manifestation féministe du 14 juin. C’est en tout cas ce que le Conseil administratif de la Ville de Genève fait passer comme message, en accordant aux collaboratrices uniquement – ainsi qu’aux transgenres – un jour de congé pour participer à la grève des femmes. Future maire de la Ville, la socialiste Sandrine Salerno explique cette décision, qui s’aligne sur celle de la Ville de Lausanne.

Seules les collaboratrices auront un jour de congé pour manifester. La lutte pour l’égalité ne concerne-t-elle pas les hommes?

C’est une mobilisation des femmes sur un enjeu qui concerne les femmes et les hommes. Même si ces derniers sont concernés, c’est un moment de revendications des femmes qui vise à démontrer aux différents acteurs sociaux et politiques que le travail des femmes est nécessaire au bon fonctionnement des services. La grève des femmes de 1991 avait d’ailleurs pour slogan: «Les femmes bras croisés, le pays perd pied.»

Un service minimum est-il prévu?

En principe non, même si les domaines liés à la sécurité seront évalués. Nous en avons longuement discuté au Conseil administratif mais avons décidé que si un service minimum est assuré, la grève passera inaperçue et les gens ne verront pas la différence. L’objectif est que les Genevoises et les Genevois réalisent l’importance de l’implication des femmes dans le monde du travail. Il est ainsi possible que l’on ferme un service sous motif de grève, si le personnel est essentiellement féminin.

Est-ce juste que les citoyens paient un jour de congé aux femmes fonctionnaires?

Je ne le vois pas comme ça. Pour le Conseil administratif, il s’agit d’une chance de démontrer aux citoyennes et citoyens ce que signifie le désengagement des femmes, de favoriser la prise de conscience des enjeux de mixité.

Un contrôle sera-t-il prévu pour éviter que la grève ne devienne un prétexte à un jour de congé?

Non, car le contrôle coûterait plus cher que ce jour de grève. Nous avons choisi la confiance.

Que les fonctionnaires fassent grève alors que les écarts salariaux se constatent plus dans le secteur privé, est-ce que ça a du sens?

Je ne pense pas que l’on puisse réduire le constat à «le privé fait mal, le public fait bien». Sur certains points, le public est plus égalitaire, comme sur les salaires, puisqu’ils sont définis et suivent une progression semblable pour toutes et tous, ce qui réduit les écarts. Par contre, le privé parfois fait mieux que le public sur l’articulation vie personnelle/vie professionnelle. Des entreprises permettent plus le télétravail, des horaires flexibles et ont parfois moins de règles. Certaines grandes entreprises ont, depuis de nombreuses années, une politique RH sur la diversité et la place des femmes beaucoup plus avancée que ce que l’on propose.

Il y a toutefois un point sur lequel privé et public se rejoigne malheureusement: plusieurs études ont démontré l’attitude différente des femmes et des hommes au moment de l’embauche. Un homme à qui on fait une proposition de salaire aura tendance à la négocier, à faire valoir les expériences dans le passé jugées équivalentes, alors qu’une femme l'acceptera plus souvent sans la négocier. Souvent les écarts de salaire s’expliquent par ce point de départ. En Ville, nous sensibilisons le secteur RH pour qu’il tienne compte des années professionnelles antérieures de la même manière, mais les hommes sont plus culottés, et ont plus souvent le sentiment de valoir plus financièrement que ce qu’on leur propose.

Dans l’affaire des notes de frais, vos collègues masculins ont été bien plus dépensiers que vous. Un «culot» genré?

Non. Je crois qu’il s’agit là plutôt d’une différence de posture personnelle sur le rapport que l’on a à l’argent.

Aujourd’hui, qu’est-ce qui vous révolte?

Deux choses. Tout d’abord, le fait que l’égalité salariale ne soit pas encore acquise. Ensuite, tous les types d’agressions, comprenant les insultes et les blagues grivoises, qui réduisent la femme à un objet sexuel. Cela me heurte. Heureusement, depuis dix-huit mois, on constate un changement drastique dans le regard médiatique sur ces sujets. On est moins facilement cataloguée de féministe hyper revancharde, comme lorsque j’ai commencé en politique. Mon discours aujourd’hui trouve écho dans celui d’autres personnes de gauche comme de droite.

Faut-il donc faire grève chaque année jusqu’à obtention de l’égalité?

C’est un des moyens d’avancer et il est très important. Mais il faut également en trouver d’autres, être inventif et sensibiliser. J’ai d’ailleurs choisi d’ancrer mes actions de Mairie sur le thème de l’égalité. Nous devons visibiliser les discriminations pour qu’il y ait une prise de conscience. C’est pour cette raison notamment que nous préparons une fan zone pour la Coupe du monde de foot féminin.

Quelle féministe êtes-vous?

Je trouve positif qu’il existe une multitude de courants féministes qui s’expriment, certains plus radicaux que d’autres. On peut se trouver des affinités avec l’un ou l’autre, selon qui on est et à quelle période de notre vie on se situe. Lorsque j’étais jeune étudiante, les courants les plus radicaux, qui excluent les hommes de la réflexion, auraient pu me plaire. Aujourd’hui, à 48 ans, je ne m’inscris pas dans ceux-ci. Cette multitude d’approche fait la richesse du féminisme et doit être valorisée et reconnue. À mes yeux, une femme qui fait le choix d’être voilée peut aussi se revendiquer féministe. Je sais que d’autres courants ne sont pas du tout d’accord avec ce postulat. L’importance, c’est que les revendications féministes ne soient pas uniquement celles du public discriminé, mais aussi du public qui pourrait être discriminant et agresseur.

Et comment convaincre ce «public agresseur» sans le persécuter?

C’est un écueil difficile à éviter. Il faut accepter dans un mouvement social que les revendications du «groupe minoritaire» remettent tellement en question les privilèges du «groupe majoritaire» qu’il y ait une dissonance. Le malaise créé peut aussi permettre au groupe dominant de se questionner. Quand un mouvement se met en marche, la réalisation de ses revendications peut prendre des dizaines d’années. Parfois, pour que les choses avancent, il faut accepter de bousculer. (TDG)