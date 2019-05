La Ville dévoile les avantages de ses élus municipaux

L’an passé, les frais professionnels des magistrats de la Ville de Genève ont fait scandale, après avoir été passés au crible par la Cour des comptes. C’est désormais aux frais des 80 élus municipaux d’être compilés par l’administration et publiés à la demande de l’un d’eux, le socialiste Pascal Holenweg. Verdict? Si les jetons de présence sont moins élevés en Ville qu’au Grand Conseil, les avantages sont plus nombreux.

Informatique et internet

Les élus de la Ville, s’ils le désirent, peuvent se faire rembourser l’abonnement internet de leur domicile, à hauteur de 49 francs par mois. Vingt-quatre conseillers ont demandé à obtenir ce remboursement en 2018, pour un total de 19 306 francs. Ceux-ci peuvent également, en plus d’un PC portable et d’une imprimante, obtenir des cartouches d’encre aux frais de la Ville. Mais là encore, pas tout le monde y fait appel: en 2018, environ 3500 francs ont été dépensés, sur une enveloppe de plus de 5000 francs. Depuis deux ans, les élus qui achèvent leur mandat ne peuvent plus emporter avec eux leur matériel pour une somme symbolique. Au Grand Conseil, seule l’informatique est fournie, à hauteur de 3000 francs tous les cinq ans.

Spectacles et matches

En Ville, entre 70 et 80 billets par représentation sont offerts aux élus par le Grand Théâtre, à hauteur de 234 francs la place. Ils peuvent également prétendre à huit entrées par spectacle au Victoria Hall (115 francs la place). Sur demande, la Comédie et le Théâtre Saint-Gervais peuvent aussi fournir des places. Pour chaque lieu, les élus ont droit à deux billets maximum. Côté sport, six places sont à disposition à la patinoire pour chaque match de Genève-Servette. Des invitations pour d’autres manifestations sportives peuvent être parfois fournies par le Département de la culture et du sport.

De leur côté, les députés n’ont pas d’avantages en nature «ni billets ou entrées, excepté les invitations protocolaires du président», assure le sautier de la République, Laurent Koelliker. Une motion rédigée par Alberto Velasco (lire ci-contre), député socialiste, demande par ailleurs la suppression de cette pratique, pouvant selon lui mettre à mal l’indépendance des élus.

Voyages et sorties

Les élus de la Ville disposent d’un budget total de 35 000 francs pour divers voyages dans le courant de l’année. Il est possible d’organiser une sortie de commission (en général deux jours, pour un budget de 297 francs). Un voyage du Bureau, avec un budget de 10 000 francs maximum, est également possible. Enfin, une escapade d’une journée pour le Municipal au grand complet a généralement lieu en septembre.

Or, le budget maximum attribué à ces voyages n’a pas été dépensé l’an passé. Certaines commissions, dont celle des finances cette année, ont renoncé à leur sortie. «Il y a de plus en plus de désaccords sur l’utilité de ces voyages, qui ont tendance à diminuer, note Eric Bertinat, président du Municipal. Avec les affaires liées aux notes de frais, certains élus ne souhaitent plus partir. Les temps ont changé.»

Au Grand Conseil, on voyage a priori moins qu’en Ville. Ici, pas de sortie de commissions. Les députés font une excursion par an, pour 400 francs par personne. Elle se fait en général en Suisse, sauf exception. «Il n’y a pas d’autres voyages ou de repas annuels, excepté les déplacements de la Commission des visiteurs officiels, qui se font avec un minibus prêté par l’État, ajoute Laurent Koelliker. Les déplacements des commissions intercantonales ou lors d’auditions à Berne sont remboursés sur la base d’un prix de billet de train 1re classe.»

Concernant les frais de bouche, élus cantonaux et municipaux se font rembourser la nourriture lors des plénières (à hauteur de 40 francs). Pour les commissions, c’est un peu différent: comme celles du Grand Conseil ne siègent pas le soir, un lunch est servi (pour 20 à 24 francs), sauf exception. En Ville, où ces séances se tiennent parfois jusqu’à tard dans la soirée (ce que l’administration tend à éviter), c’est un traiteur ou un restaurant qui régale, à hauteur de 35 francs.

Transport et garde d’enfants

Sur ce point, députés et municipaux sont sur un pied d’égalité, ou presque. En Ville, tous ont droit à un abonnement TPG, et la grande majorité des élus en fait la demande (75 personnes, pour 35 733 francs). La garde d’enfants, soit 20 francs par heure, est remboursée. Trois personnes la sollicitent. Au Grand Conseil, cette aide est disponible mais personne ne l’a demandée depuis cinq ans. Les députés ont droit à un remboursement de leurs frais de parking si ceux-ci sont en lien avec le parlement, ce qui n’existe pas en Ville.

Jetons de présence

Niveau rémunération, les élus de la Ville sont moins bien payés que ceux du Grand Conseil. Ils gagnent 143 francs par plénière (environ quatre heures trente), contre 160 pour les députés. Dans les deux parlements, une majoration est prévue pour les chefs de groupe et les rapporteurs, dont la masse de travail est plus importante. Le président et le Bureau reçoivent aussi des indemnités de représentation. En Ville, le Bureau dispose encore de 11 000 francs par an pour convoquer des spécialistes, organiser des conférences, des séances d’information ou des formations. Tous ces frais et revenus sont fiscalisables.

Les montants unitaires sont les suivants: Caucus, séances plénières: 160 francs par séance. Séances du Bureau et des commissions 110 francs par heure. En 2018, le total des jetons de présence versé s’est monté à 4 496 954 francs, étant précisé qu’une partie de ce montant est prélevé directement par les groupes parlementaires et que les députés ne le perçoivent pas. Je crois que cela fonctionne différemment au Municipal.

Les frais de représentation du Bureau sont forfaitaires, à savoir 8000 francs pour le Président et 4000 francs pour les autres membres du Bureau.

