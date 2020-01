La Ville débourse 200'000 francs pour le sport féminin

La journée de vendredi sera dédiée au sport féminin. «L'occasion de rappeler qu’à Genève, le sport féminin est un engagement de tous les jours, déclare le conseiller administratif responsable du Sport, Sami Kanaan. La Ville de Genève se mobilise pour que les femmes puissent exercer, comme les hommes, le sport de leur choix dans les meilleures conditions possibles.»

Ces engagements se concrétiseront notamment cette année par l’adoption d’une ligne budgétaire de 200'000 francs consacrée au sport féminin et par le lancement de la campagne de sensibilisation «Objectif zéro sexisme dans mon sport». Car Sami Kanan regrette que certains lieux restent encore trop fermés aux femmes. Pour y remédier, Urban Sports – manifestation de sports urbains créée en 2019 – se déclinera au féminin cet automne. Ces mesures viennent compléter le dispositif «Genre et sports» lancé en 2014.

Plus de moyens aux clubs

Les 200'000 francs permettront de poursuivre le travail de terrain et de favoriser la pratique sportive féminine en donnant plus de moyens aux clubs et associations qui la soutiennent et la développent. Une garderie sera notamment créée au Stade du Bout-du-Monde pour favoriser la pratique du sport chez les mères de famille.

Vecteur de cohésion sociale, le sport est une porte d'entrée pour aborder le thème du genre et les discriminations liées. Comment, au final, mieux vivre ensemble sa passion et ses pratiques sportives? En Ville de Genève, le Service des Sports collabore activement avec le Service Agenda 21-Ville durable, le Service de la jeunesse et le Service des écoles et institutions pour l'enfance pour réaliser de nombreuses actions et mesures visant à lever les obstacles physiques ou psychologiques à la pratique du sport féminin.

Depuis 2014

«Bien des progrès restent encore cependant à faire et des combats à mener afin que les discriminations cessent et que le sport féminin soit reconnu au même titre que le sport masculin. Cela fait cinq ans que nous y travaillons et les lignes sont en train de bouger», estime le patron municipal du sport.

En 2014, la Ville de Genève a engagé une réflexion sur la prise en compte du genre dans les missions et prestations publiques liées au sport et aux loisirs: cette réflexion a entraîné le programme «Genre et sports».

Puis, deux ans plus tard, une étude portant sur l’«Analyse des facteurs qui influencent les pratiques sportives des femmes à Genève» a posé un diagnostic de l’offre sportive ciblée sous l’angle du genre et interrogeant les Genevoises sur leurs expériences sportives et les obstacles qu’elles rencontraient.

Groupe d'expertes

Sur cette base, le Conseil administratif a mandaté en 2018 un groupe de travail interdépartemental pour concevoir un plan d’action fixant des axes prioritaires. Sa mise en œuvre est accompagnée d’un groupe d’expertes issues des mondes sportif, académique et du travail social. «La Ville a pris sa part de responsabilité en menant un travail d’évaluation autocritique, conduit de façon transversale, en particulier en analysant les budgets consacrés aux sportifs et aux sportives. Préalable indispensable pour identifier les actions prioritaires et les blocages, cette étude initie un travail de fond, car c’est une transformation sociétale qui s’inscrit dans la durée», salue Éléonore Lépinard, sociologue et membre du groupe d’expertes.

Les recommandations du plan d’action se sont notamment concrétisées à travers l’organisation de manifestations, permettant d’accroître la visibilité des pratiquantes. Dans le cadre du festival Plaine de jeunes, des skateuses professionnelles ont sensibilisé les filles et le public en général à la pratique des sports urbains. Les cours d’initiation mis sur pied à cette occasion se poursuivent et le skatepark connaît une augmentation de la fréquentation féminine.

Boom du foot féminin

En mars dernier le 3e Forum Sport et Société a réuni près de 100 participants autour du thème «L’égalité entre les femmes et les hommes dans le sport: utopie ou opportunité».

Enfin, l’engouement planétaire pour le football féminin s’est aussi révélé l'été dernier à l'occasion de la Coupe du monde féminine. À Genève, la fréquentation de la Fan Zone a dépassé toutes les attentes pour l’organisation de cette première en Suisse.

La deuxième édition d’Urban Sports se tiendra en septembre prochain, avec comme but d’encourager les femmes à découvrir et pratiquer des sports jusque-là majoritairement masculins, grâce à la participation de compétitrices reconnues.

Dans le cadre de la campagne «Objectif zéro sexisme dans ma ville», le Service des Sports, en collaboration avec le Service Agenda 21-Ville durable, lance cette semaine une déclinaison sur le thème du sport. Objectif: déployer une série d’actions de sensibilisation et de formation auprès des clubs sportifs, des usagers et usagères et du personnel des installations sportives.