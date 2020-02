La Ville de Genève veut débaptiser seize rues pour les accorder à des femmes

60 ans de vote des femmes en affiches



Noël Fontanet, 1940.

Image : Bibliothèque de Genève, courtesy Ambroise Fontanet.



«Cela peut sembler loin et proche à la fois.» C’est ainsi que la maire de Genève, Sandrine Salerno, a évoqué jeudi le 6 mars 1960, date qui marque l’obtention du droit de vote et d’éligibilité des femmes dans le canton de Genève.



«Il a fallu cinq tentatives pour y parvenir après les cantons de Vaud et de Neuchâtel en 1959, ajoute la magistrate socialiste. Et il a fallu attendre encore onze années avant qu’elles ne puissent voter à l’échelon fédéral.» Un rappel peu glorieux, mais c’est ainsi: la Suisse n’a obtenu le suffrage féminin qu’en 1971, le pays pionnier étant la Nouvelle-Zélande en 1893. Plus près de nous, la Finlande a acquis ce droit en 1907.



Ces avancées ont été gagnées de haute lutte. Une exposition dans le parc des Bastions s’apprête à raconter ce combat, à travers des affiches de campagnes où arguments, opinions et revendications des partisans et des opposants s’affrontent. Intitulée «60 ans seulement! L’histoire du suffrage féminin genevois en affiches», celle-ci, visible durant un mois, sera inaugurée le 28 février par Sandrine Salerno et la conseillère d’État Nathalie Fontanet. Les textes ont été élaborés par l’historienne Sonia Vernhes Rappaz. L’exposition reflète bien les stéréotypes et les représentations du rôle des femmes dans la société à une époque pas si lointaine.



La maire de Genève note encore que le droit de disposer d’un compte, sans la signature de son mari, ne remonte qu’à 1988… Partenaire de la première heure de la Semaine de l’égalité, son camarade de parti Sami Kanaan conclut: «L’engagement militant est fondamental, ces droits ne tombent pas du ciel. Et il reste bien des conquêtes à effectuer dans le domaine de l’égalité.»