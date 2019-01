La Ville de Genève procède à une plantation d’arbres exceptionnelle

Si la Ville de Genève plante près de 250 arbres par an, les trois chênes chevelus qui pousseront dès ce mercredi 16 janvier dans le parc Vermont défient les statistiques. Vieux d’une quinzaine d’années, ils pèsent chacun 4 tonnes environ et sont déjà hauts d’une bonne dizaine de mètres. Rien à voir avec de jeunes pousses, donc.

Produits dans la pépinière municipale

«Cette opération est en effet assez exceptionnelle, il est plutôt rare que nous plantions de grands arbres», souligne Jean-Gabriel Brunet, adjoint de direction et responsable de l’entretien des espaces verts à la Ville. «Surtout, ces chênes ont été produits dans notre pépinière des Bornaches, à Certoux.»

Ces trois quercus cerris (c’est leur nom latin), une essence appelée aussi chêne lombard ou chêne de Bourgogne, sont donc des Genevois pure souche! De leur motte de terre, impressionnante avec ses 2 mètres de diamètre, jusqu’au bout de leurs feuilles. Des arbres plutôt majestueux, «qui peuvent atteindre une trentaine de mètres de haut à l’âge adulte et peuvent vivre, si les conditions sont bonnes, de deux à trois siècles.»

Personnel qualifié et moyens lourds

On s’en doute, la plantation de tels mastodontes nécessite du personnel qualifié, dirigé par Bruno Holzer, chef de la plantation au Service des espaces verts de la Ville (SEVE), et des moyens lourds. Camion puis tracteur à remorque pour amener les arbres sur place; tractopelle pour creuser les trous puis remettre le plus gros de la terre autour des feuillus; et surtout une chenillette équipée de vérins type «araignée» et d’une grue puissante pour soulever chaque arbre et sa motte et les reposer dans leur trou, avec une précision quasi chirurgicale. Le premier chêne a été planté ce matin en moins de deux heures.

Intégrés dans le paysage

Ces trois spécimens viennent garnir un parc Vermont déjà richement arboré. Près d’eux, derrière l’église de Montbrillant, s’étire une allée de vieux chênes pédonculés, essence emblématique de Genève. Les chevelus s’intégreront donc parfaitement dans le paysage. «Avant de planter un arbre, nous réfléchissons en termes d’essences et d’aménagement, afin de créer des ensembles harmonieux», informe Jean-Gabriel Brunet.

Un peu plus loin dans le parc, d’ailleurs, le SEVE vient de planter trois jeunes pins noirs d’Autriche, tout à côté d’autres pins identiques, «de quoi constituer une micro-pinède», sourit le spécialiste. (TDG)