La Ville de Genève demande la fermeture des restaurants

La menace est sérieuse. Le Conseil administratif de la Ville de Genève, dans sa majorité, estime qu'il est temps de fermer restaurants et bars pour enrayer l'épidémie. Le conseiller administratif Guillaume Barazzone l'a fait savoir oralement au Conseil d'État genevois. «Nous avons constaté que les gens et non pas les restaurateurs ne respectaient pas les consignes élémentaires. Cela n'a aucun sens. Cette situation propage le virus, ce que nous devons éviter à tout prix», déplore le magistrat.

Le démocrate-chrétien chargé de la gestion du domaine public invite le Canton à imposer une telle fermeture. «Dans le cas contraire, nous retirerions les autorisations d'exploitation des terrasses aux établissements.» Une décision qui pourrait tomber d'ores et déjà ce lundi.

Employés de la Ville invités à rester chez eux

Par ailleurs, la Ville de Genève demandera à ses employés «non indispensables» de rester chez eux. Là aussi, la décision devrait être prise ce lundi, après examen des métiers dont ne peut se passer l'administration municipale (police, Service d'incendie et de secours, Voirie, direction, etc.)

Maire de la Ville, Sandrine Salerno veut protéger «à la fois son personnel et la collectivité, s'agissant d'une question de santé publique.» Cette décision touchera quelque 4000 collaborateurs que dénombre la Ville de Genève.

Quant à une éventuelle fermeture généralisée des bars et restaurants dans le canton de Genève, la socialiste estime «que c’est une excellente proposition qui tient compte de la situation sanitaire». La balle est désormais dans le camp du Conseil d'État.