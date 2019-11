La Ville de Genève bannit la chimie pour entretenir ses espaces verts

À partir d'aujourd’hui, annonce la Ville dans un communiqué, plus aucun produit phytosanitaire ne sera utilisé pour l’entretien de ses multiples et différents espaces verts. «L’objectif «zéro-phyto» fixé par Guillaume Barazzone en 2015 est atteint», se félicite le porte-parole du Département de l’environnement urbain et de la sécurité. «La Ville passe un cap majeur en termes de gestion de son patrimoine végétal. Après presque un siècle d’utilisation de produits phytosanitaires, insecticides, herbicides, fongicides et engrais chimiques ont été bannis de l’entretien courant des espaces verts de la Ville de Genève d'une surface totale d’environ 444 terrains de football (330 hectares), dont une soixantaine de parcs et promenades», précise ce texte.

Cette transformation répond à l’objectif «zéro phyto» fixé en 2015 par le conseiller administratif démocrate-chrétien Guillaume Barazzone. «La Ville a réussi en quatre ans à repenser complètement l’entretien de ses espaces verts», souligne le magistrat. «Les bidons de produits chimiques ont été remplacés par des techniques d’entretien douces et respectueuses de la faune et de la flore. Cela permet de réduire la pollution des sols, d’améliorer la biodiversité en milieu urbain et cela représente aussi une plus-value en termes de santé publique car les produits phytosanitaires peuvent favoriser ou déclencher certaines maladies chez les individus.»

Il faudra aussi compter sur les coccinelles

Pour atteindre l’objectif, le Service des espaces verts (SEVE) a procédé par étapes. En décembre 2017, les insecticides étaient abandonnés. Les produits chimiques anciennement utilisés pour réguler les pucerons et autres ravageurs ont été remplacés par une lutte biologique avec des prédateurs naturels très efficaces (par exemple, des coccinelles qui dévorent les pucerons). En décembre 2018, c'était au tour des herbicides d'être bannis. Car l’objectif a changé: on souhaite aujourd’hui des pelouses plus naturelles. Des prairies fleuries remplacent souvent avantageusement le gazon, par exemple à la Perle du Lac.

Cette fois, ce sont les fongicides et des engrais chimiques qui ne seront plus utilisés. L’abandon des produits phytosanitaires s’inscrit dans une politique globale visant à favoriser la biodiversité dans les espaces verts de la Ville. Entre 2016 et aujourd’hui, près de 200 pieds d’arbres ont été végétalisés, près 3 000 m2 de béton ont été transformés en nouveaux espaces verts et 140 bacs de végétaux ont été installés dans des quartiers très minéraux lorsque le sous-sol était trop encombré pour planter un arbre. En tout, près de 93 000 m2 de prairies fleuries ont été semées en ville.

Les cheminements en goudron de plusieurs parcs (celui des Bastions par ex.) ont été remplacés par un revêtement argilo-calcaire qui favorise l’infiltration des eaux de pluie et l’irrigation naturelle des arbres. Dans certains parcs comme celui de La Grange, l’écopâturage avec des moutons a été introduit, de même que des nichoirs et des ruches. Ces actions concrètes favorisent le retour d’une faune essentielle (abeilles, insectes, etc.) dans les parcs urbains.

En 2020, d’autres actions en faveur de la biodiversité seront entreprises. Au printemps prochain, les travaux du futur Jardin de roses du parc La Grange débuteront. Ce jardin, composé uniquement de roses naturelles, remplacera l’ancienne roseraie qui était totalement dépendante des produits phytosanitaires.