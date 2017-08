La Ville conteste tuer les animaux du Bois de la Bâtie

«Les animaux du Bois de la Bâtie sont euthanasiés!» titraient des affichettes largement diffusées dimanche sur le site du parc animalier et les réseaux sociaux. Le message accuse la Ville de Genève «d’éliminer les animaux du parc pour faire le vide et permettre de montrer un nouveau projet (plus lucratif certainement)».

«C’est entièrement faux», réagit Daniel Oertli, chef du Service des espaces verts (SEVE). «En aucun cas, nous ne tuons des animaux pour faire de la place. Et il n’y a aucun projet de transformation concernant le parc animalier», déclare-t-il, consterné de voir de telles informations circuler.

Crise cardiaque

Toutefois, le responsable admet que le site s’est séparé de certaines bêtes. Deux sangliers et quelques paons ont été euthanasiés. Les premiers étaient trop vieux. Quant aux seconds, ils étaient trop nombreux pour entrer dans les volières temporaires érigées pour les protéger du risque de grippe aviaire.

Deux chevreuils de l’enclos situé sur la butte des anciens réservoirs ont également disparu. Suite au stress causé par des travaux dans ces réservoirs, l’un a perdu la vie, après une crise cardiaque, et l’autre a été déplacé dans un autre parc.

Effectifs stables

«Les euthanasies sont décidées par le vétérinaire cantonal», affirme Daniel Oertli. Selon son service, l’effectif des animaux reste stable, même s’il compte trois mammifères de moins sur la cinquantaine présente sur le site. «Nous avons eu 34 naissances depuis le début de l’année», relève le chef de service. A ce jour, le Bois de la Bâtie recense 243 animaux.

La Ville assure «remplacer la plupart des animaux disparus par d’autres», déclarait-elle, lundi, dans un démenti officiel.

(TDG)