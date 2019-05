La Ville caresse les chiens dans le sens du poil

La ville de Genève compte 203 000 habitants et, d’après les estimations des autorités, pas moins de 10 000 d’entre eux sont propriétaires de chiens. Or il existe un important manque d’espaces qui leur sont dévolus. Pour remédier à cette situation et éviter que des parcs «sauvages» ne prolifèrent, le Conseil administratif va proposer la création de quatre nouveaux espaces clôturés et la rénovation de ceux qui existent déjà sur le territoire municipal. L’ouverture d’un crédit de 984 000 francs sera proposée lors de la prochaine séance plénière du Conseil municipal, dans dix jours.

«Éviter les conflits»

«Pour la première fois, la Ville a mené une analyse de la densité des chiens sur l’ensemble de son territoire, ce qui nous a permis de définir où il manquait des espaces de liberté pour chiens», explique le magistrat Guillaume Barazzone, chargé du Département de l’environnement urbain et de la sécurité. Verdict: il existe un déséquilibre «très significatif» entre les deux rives, au détriment de la Rive droite. «Or davantage de propriétaires de chiens y habitent», relève le conseiller administratif.

L’analyse a ainsi montré que la population canine se concentrait particulièrement dans les quartiers de la Servette, des Charmilles et des Délices – sur la Rive gauche, c’est à Champel et aux Eaux-Vives qu’on trouve le plus de toutous.

Quatre sites ont été retenus pour établir de nouveaux espaces clôturés pour chiens. Tous se trouvent sur la Rive droite. Il s’agit des parcs Saint-Jean, Geisendorf et des Cropettes, ainsi que le long de la rue Soubeyran, à l’intersection avec l’avenue Soret. «Bien délimités, ces espaces seront sans risque pour les animaux et les chiens ne viendront plus perturber les promeneurs», indique Guillaume Barazzone. Qui ajoute: «Cela permettra d’éviter les conflits, réguliers aujourd’hui, entre propriétaires de chiens et les autres usagers des parcs comme les aînés ou les familles.»

Manque d’éclairage

Neuf des dix autres parcs à chiens existant déjà sur le territoire de la Ville vont également être rénovés. Les espaces aménagés dans les parcs Bertrand, Liotard et du Château-Banquet, à la rue de Contamines ainsi qu’à proximité de la Maison de la Concorde auront droit à un lifting complet.

Les parcs seront traversés par des cheminements, agrémentés de bancs et de poubelles. Le manque d’éclairage public de plusieurs de ces lieux et le sentiment d’insécurité qui en découle sont dénoncés depuis longtemps par les propriétaires. «Certains sites étaient problématiques, reconnaît Guillaume Barazzone. Ils ont été érigés au gré des opportunités, sans réflexion globale. Il y a aussi un manque d’informations sur place. On essaie de remettre de la cohérence.» Seul l’espace situé dans le parc des Franchises ne nécessite pas de travaux.

En dehors de ces espaces clôturés, la loi oblige les propriétaires à tenir leurs chiens en laisse. Toutefois, ils peuvent les lâcher dans certains espaces dits ouverts: le long du Rhône et de l’Arve ou dans la partie en contrebas du Bois de la Bâtie, par exemple. Une signalétique plus claire y sera mise en place afin d’indiquer le périmètre dédié aux chiens.

Rôle du Canton

La proposition de la Ville vise à répondre aux doléances de longue date des associations de propriétaires. Manuel Alonso Unica, le président du Mouvement de défense des propriétaires de chiens de Genève, salue le fait que le Conseil administratif «ait comblé de sa propre initiative des besoins urgents». «Il était temps. Cela va calmer un peu les esprits. Il ne se passe pas un jour sans que je ne sois interpellé sur ce sujet», raconte-t-il.

Pour le conseiller municipal en Ville de Genève (qui vient d’adhérer à l’UDC), ces quatre nouveaux parcs ne sont toutefois pas encore suffisants. «Selon la loi sur les chiens, c’est au Canton d’agir, car il est stipulé que c’est lui qui veille. Veiller ne veut pas dire observer passivement.» Trop de quartiers sont encore délaissés, selon l’élu, qui cite Augustins-Dancet, Rive et la zone Pâquis-Mont-Blanc. «Sans infrastructures, les propriétaires s’octroient le droit de trouver eux-mêmes des espaces non officiels et encourent une amende», dit-il.

Le texte devrait être renvoyé en commission pour étude, avant que le Conseil municipal dans son ensemble ne donne son aval. Les autorités espèrent finir les travaux – qui seront d’une durée de six mois pour les nouveaux parcs et d’une année pour ceux qui existent – d’ici au début de l’été 2021.

(TDG)