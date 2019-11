La Ville blanchit un ex-directeur de bibliothèque. La plaignante riposte

Audit de la Cour des comptes, plaintes d’employés, suspension du directeur: ces dernières années, la Bibliothèque de Genève (BGE) a vécu des heures pour le moins compliquées. Parmi les conflits qui ont fait couler de l’encre, celui opposant l’ancien responsable à une de ses collaboratrices de l’époque. Encore aujourd’hui, celle-ci l’accuse d’atteinte à la personnalité. Pourtant, une enquête externe a conclu que ce harcèlement n’avait pas eu lieu. Déboutée après un premier recours, la plaignante vient d’en déposer un deuxième, cinq ans après sa dénonciation.

Pour cette dame, c’est certain: l’ancien directeur s’est montré agressif, dénigrant, hostile voire violent avec elle. L’employée s’appuie notamment sur des plaintes adressées par «20 autres collaborateurs» critiquant le comportement de leur patron lorsque ce dernier était en poste.

À l’époque de la plainte, la Ville refuse tout d’abord d’ouvrir une enquête: les ressources humaines ont donné un préavis négatif. Mais finalement, l’Exécutif accepte d’investiguer. Un enquêteur externe est nommé en 2015. Après l’audition de six témoins, celui-ci conclut à l’absence d’atteinte à la personnalité.

Premier recours rejeté

La saga aurait pu s’arrêter là. Mais c’était sans compter sur la volonté de la plaignante, défendue à l’époque par Me Nils de Dardel.

Celle-ci veut que la Ville auditionne sept témoins et demande la nomination d’un nouvel enquêteur. Poussée par la justice, l’administration accepte de réentendre la plaignante, lui transmet les procès-verbaux des auditions, mais refuse d’aller plus loin, estimant que le travail a déjà été fait. L’employée dépose donc un recours courant 2017, que la justice rejette un an plus tard. Celle-ci estime qu’il n’y a pas eu déni de justice.

Dans la foulée de l’enquête de la Cour des comptes menée en 2015, le directeur de la BGE a été suspendu.

Dénonçant des témoignages «non vérifiés», mais aussi le fait de ne pas avoir eu accès à l’audit avant sa suspension, ce dernier est finalement parti après avoir conclu un arrangement financier. Son ancienne collaboratrice, elle, veut qu’on reconnaisse le tort qu’elle estime avoir subi.

En arrêt mais en voyage

Défendue désormais par Me Romain Jordan, elle vient de déposer un nouveau recours. Elle demande encore et toujours l’audition de nouveaux témoins et la nomination d’un nouvel enquêteur. Elle estime que les auditions déjà effectuées ne sont pas fiables, étant donné que les personnes interrogées n’ont notamment pas été exhortées à dire la vérité.

Un récent revers, toujours en lien avec l’ancien directeur, ne l’a pas découragée. L’employée avait reçu un avertissement pour avoir participé à un colloque aux États-Unis, suite à une invitation de l’Université Harvard, alors qu’elle était en arrêt maladie, sans autorisation de son chef. Pour elle, il s’agissait d’une «activité intellectuelle» et non pas d’un véritable travail, n’étant pas payée pour le faire. Son médecin avait par ailleurs relevé l’importance de cette démarche pour sa guérison, selon son avocat.

Son recours contre cette punition, qu’elle estime faire partie du harcèlement subi, a été récemment rejeté par la justice. Selon elle, l’avertissement, sanction la moins sévère prévue par le statut du personnel, est proportionnel. «Sanctionner une employée invitée par l’une des universités les plus réputées au monde n’a aucun sens. La Ville de Genève aura tout fait pour essayer d’étouffer cette affaire, mais ma cliente est déterminée à obtenir justice», conclut Romain Jordan.