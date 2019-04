La Traversée du lac soigne son look «seventies»

L’affiche ne fait pas tout, mais elle aide à se préparer mentalement. L’édition 2019 de la Traversée du lac tient donc son icône printanière, conçue à nouveau par l’illustrateur Cédric Marendaz. Une silhouette féminine tout droit sortie des années 70, tendance hippie, musique douce et flûtée, genre «Bourrée» de Jethro Tull pour accompagner le bain de minuit. Un banc de poissons bicolores assure l’escorte de sa chevelure au vent.

La dame ne fait pas trop nageuse d’élite. C’est le but. Sa copine de l’année précédente avait l’immersion presque trop parfaite et un chrono dans la tête.

De 60 à 1000 participants

Cette traversée de Genève-Plage aux Bains des Pâquis, sur 1,8 kilomètre, redevient une histoire populaire. Dans les faits aquatiques, elle n’a jamais cessé de l’être, augmentant son lot de bonnets de bain à chaque nouvelle édition. Ils étaient (nous étions!) 60 en 2016, 600 en 2017 et 1000 en 2018. Sans compter les recalés, les frustrés, les viennent-ensuite qui ont trouvé inscriptions closes.

Elles ouvrent le 1er mai au matin, les inscriptions, sur le site www.la-traversee-du-lac.ch, et les organisateurs annoncent qu’il y aura cet été 1200 bonnets couleurs pop à distribuer. C’est généreux, mais ils promettent une fois de plus de s’arracher.

On se mettra à l’eau le dimanche 28 juillet au petit matin. Quatre vagues de nageurs échelonnées à partir de 8 h. Pour autant que la météo du jour ne soit pas tempétueuse et que la température du lac ne descende pas sous les 18 degrés. Même si elle se joue sans chronométrage individuel ni podium, cette course-là, sur près de deux kilomètres sans escale, se prépare, et pas que dans la tête. Deux bouées blanches, distantes de 100 mètres, attendent à nouveau les amateurs aux Bains des Pâquis.

Entraînements nécessaires

Neuf allers et retours font la meilleure des répétitions générales. Le responsable de l’organisation, Olivier Boillat, répète volontiers ce conseil de coach amical: «L’effort demandé n’est pas anodin. Il ne faut pas le minimiser, quelle que soit la nage adoptée – crawl ou brasse – et on déconseille vivement aux inscrits de se présenter au départ sans entraînement.»

Voilà pour l’annonce anticipée. Le 1er mai n’est pas encore demain et la température du lac plafonne pour l’heure à 13 degrés. Seuls les «givrés» sont déjà prêts pour traverser le lac en été. Ils s’apprêtent à grelotter de chaud à la fin de juillet. Cette perspective les déprime par avance. Rires. (TDG)