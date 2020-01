La Thune du Cœur a joliment engraissé le cochon Jules

C’est le plus célèbre cochon de Genève. Et en plus, il parle. Citation: «Franchement, c’est trop, vous m’avez gavé!» Le remerciement s’adresse aux généreux donateurs, à qui il doit son profitable surpoids. Tout bien calculé, ce n’est jamais trop. C’est même un poil moins que l’an dernier. En 2019, la Thune du Cœur, dont notre goret local est depuis toujours le fidèle animal de compagnie, a permis de récolter 55'000 francs. On est à 52'980 francs ce mois de janvier, après une campagne de décembre riche, soutenue, sans être non plus exceptionnelle.

Julie, l’éleveuse de notre cochon nourricier, chroniqueuse éternelle de la Tribune de Genève, a annoncé ce mardi, dans les murs de la Fondation Partage, à la rue Blavignac, le montant de la nouvelle collecte, sans s’attarder sur ce discret fléchissement. Depuis bientôt vingt-cinq ans que l’opération a été lancée, à travers notre journal, le montant total s’élève à 1'700'000 francs.

Joli score, quand même. Un quart de siècle de solidarité, dans une ville où si – comme le prétend la légende urbaine – les billets de banque poussent parfois entre les pavés, les inégalités sociales continuent, elles, à occuper régulièrement l’actualité. Ne cherchez pas Julie sur la photo qui résume le joli casting entourant le verrat aux flancs rebondis. Fidèle à ses habitudes, elle ne se montre jamais. Tout en invitant les responsables des associations à qui la somme réunie sera redistribuée à le faire à sa place. Sourires justifiés pour la Fondation Partage, qui gère la banque alimentaire genevoise, Café-Montbrillant et le CARÉ à la rue du Grand-Bureau aux Acacias. Un trio d’acteurs de terrain, jouant un rôle clé dans la lutte contre la précarité.

Leur engagement est salué par le rédacteur en chef de la «Tribune de Genève», Frédéric Julliard. Ce dernier en a profité pour remercier les initiatives spontanées prises au sein de la Julie – le journal, pas la plume sans visage –, afin de donner à la Thune du Cœur un supplément de modernité. Ainsi, le chef des correcteurs, Nicolas Fleury, a conçu un jeu vidéo, épaulé par un jeune et brillant collègue, Florian, sachant lui aussi s’adresser de façon ludique aux jeunes générations.

Collecte à l’ancienne contre collecte interactive? Non, avec, en y ajoutant une ligne téléphonique dédiée, afin de recueillir ces thunes qui ne tombent pas du ciel. «C’est à nous d’inventer en amont des opérations digitales susceptibles de toucher les générations d’aujourd’hui», souligne Frédéric Julliard, avant de se tourner vers Jules et de lui souhaiter vingt-cinq nouvelles belles années. Le vœu justement applaudi s’adresse aussi au journal hébergeur.