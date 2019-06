La Suisse pointe au 20e rang mondial

Quand les hommes gagnent moins

L’enquête annuelle du WEF révèle des réalités et des chiffres surprenants. Des pays du Sud montrent l’exemple en matière d’égalité des genres. Les explications sont sans doute à rechercher dans l’histoire de ces États.



Pour des raisons politiques, la parité a souvent été mise en avant par leurs gouvernements, à l’exemple du Laos, de la Biélorussie, de la Lettonie ou du Nicaragua. L’Afrique de l’Est se distingue aussi par le rôle important des femmes dans l’économie, ce qui éclaire la bonne place du Rwanda ou du Burundi. Globalement, les hommes gagnent plus que les femmes. Mais des chiffres suisses étonnent. Selon la plus récente des enquêtes de l’Office cantonal de la statistique, les hommes sans aucune responsabilité travaillant à Genève gagnaient, en 2016, 34 francs de moins que les femmes (soit, respectivement, 6499 et 6533 francs).



Au niveau suisse, ils recevaient 6121 francs contre 5607 francs pour les femmes. En revanche, plus le niveau d’éducation et d’encadrement est élevé, plus la différence grandit. À l’État de Genève, le salaire médian des hommes travaillant dans les classes 9 à 17 est aussi plus bas que celui des femmes. Dans le segment 14 à 17, la différence est palpable: 4384 francs de moins par an. Que ce soient les hommes ou les femmes qui gagnent moins, les différences sont peu appréciées lorsque les salariés les découvrent.



Selon Patrice Brun, du consultant Great Place to Work, l’équité est l’un des cinq piliers – avec la crédibilité, le respect, la fierté et la camaraderie – d’une culture basée sur la confiance. Et, lâche-t-il, «une culture d’entreprise basée sur la confiance a un grand impact sur le bien-être de l’employé». C’est même l’alpha et l’omega des firmes.