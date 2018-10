La Suède poursuit en justice un groupe basé à Genève

L’annonce a fait l’effet d’une bombe. Le ministre suédois de la justice Morgan Johansson vient de donner son accord pour que les procureurs de son pays poursuivent pour «crimes contre l’humanité» le groupe pétrolier Lundin, dont le siège se trouve à Stockholm mais dont de nombreuses activités, ainsi que les deux principaux dirigeants se trouvent en région genevoise.

La justice suédoise reproche à ce groupe pétrolier d’avoir financé l’armée soudanaise ainsi que des milices privées lors d’exactions contre des populations notamment civiles situées dans des zones où Lundin Petroleum entendait se livrer à des exploitations pétrolières. La société y a été active entre 1997 et 2003. Les combats au Sud Soudan se sont soldés par des milliers de morts.

Étant donné que ces éventuels faits se sont déroulés en dehors du territoire suédois, les procureurs avaient besoin de l’aval du ministre de la Justice. À l’appui de sa décision, Morgan Johansson a déclaré que les deux principaux dirigeants du groupe, le Suédois Ian Lundin et le Neuchâtelois Alex Schneiter, pourraient être condamnés à la prison à perpétuité en cas de culpabilité. Tous deux résident en Suisse. Hier, le groupe Lundin a vivement contesté la position du ministre suédois de la justice, la jugeant «totalement inacceptable». Porte-parole de la compagnie, Robert Eriksson a déclaré que le groupe «restait convaincu qu’il n’existe aucun motif pour que ces allégations de mauvaise conduite de la part de représentants de Lundin» soient retenues.

Ian Lundin préside le groupe familial Lundin et Alex Schneiter est respectivement président et directeur général du groupe pétrolier, et occupent d’autres responsabilités au sein de cette entreprise employant 400 personnes dont 34 à Genève, entre Vésenaz et ses bureaux de Rive.

En octobre 2013, Ian Lundin expliquait dans ces colonnes pourquoi, après plus de quarante années d’activités dans le pétrole et les mines, sa famille avait décidé de se diversifier dans les énergies douces. Appuyé par le géant français Total, cette famille s’est lancée via l’entreprise genevoise Etrion dans la construction du plus important parc solaire au monde. Mais le solaire n’est encore qu’une activité mineure au sein de l’entreprise familiale Lundin fondé par Adolf Lundin, le patriarche, à Genève en 1971.

