La «Madonna» des syndicats genevois

C’est une figure du syndicalisme genevois qui nous reçoit, à la rue des Chaudronniers, dans son bureau truffé de dossiers du Syndicat interprofessionnel des travailleuses et travailleurs (SIT). N’oubliez surtout pas la touche féminine de cette appellation, au risque de vous faire houspiller par Manuella Cattani, férue d’égalité dès sa plus tendre enfance. De mode aussi.

«J’adore la couture et le tricot depuis l’école. Là, tu achèves des choses… contrairement au syndicalisme, une tâche de Sisyphe», nous annonce, sans une once d’ironie, cette blonde platine vêtue d’une robe rose-rouge pétante. À l’époque, la «girly» a une dizaine d’années. Si elle apprécie l’art de transformer les tissus, elle ne supporte en revanche pas d’être privée de travaux manuels, réservés aux garçons: «Cette disparité a été le fruit de ma première manifestation. Avec des copines, nous nous étions enfermées dans la classe pour empêcher notre enseignante de donner sa leçon de couture.»

Quelle voix!

Et ce n’est pas là l’unique marque de précocité de ses ambitions égalitaires. «Enfant, ma mère souhaitait m’apprendre à cuisiner le risotto pour mon futur mari, se souvient Manuela Cattani. Et moi de lui répondre que je ne voulais pas de mari et encore moins lui préparer à manger!» Quelques décennies et amants plus tard, la rebelle est célibataire. «Et je ne sais toujours pas faire le risotto», indique-t-elle de sa voix rauque, bien connue du landerneau politico-économique genevois. Un timbre que Jeanne Moreau aurait pu jalouser. Trop de cigarettes? «Sans doute, mais pas seulement, rétorque celle qui a toujours préféré chanter avec les hommes. Je pense que cette voix m’a été donnée pour m’imposer dans un milieu encore très masculin. Plus facile d’être écoutée avec ce registre-là plutôt qu’avec un frémissement à la Jane Birkin.»

Une chose est sûre, cette Tessinoise d’origine, arrivée à Genève au début des années 80, s’est fait un nom dans la défense des travailleuses et des travailleurs. Elle est devenue, en septembre 2014, la première femme à présider la Communauté genevoise d’action syndicale (CGAS), la faîtière des syndicats genevois. Et, comme mercredi, à l’occasion du défilé du 1er Mai, cette redoutable guerrière n’en a pas fini de dénoncer les abus patronaux et la sous-enchère salariale: «Pour y remédier, il faut augmenter les sanctions contre les employeurs abusifs.»

Regardant dans le rétroviseur, elle se dit très reconnaissante envers ses parents ouvriers: «J’ai grandi à Bironico, un petit village de 350 habitants. Bien que je sois une fille, ils ont mis les moyens pour que je fasse des études. Je me souviens des repas familiaux aux discussions politiques enflammées. On écoutait d’abord le journal à midi, puis on discutait de tout.»

La pasionaria et la reine de la nuit

Après avoir fait l’École normale à Lugano, la jeune femme entre à l’Université de Genève en sciences de l’éducation et en sciences politiques. Pourquoi cette ville alors que la plupart de ses camarades tessinois émigraient plutôt à Zurich? «Parce qu’il y avait un maire communiste, que la gauche était plus influente et que j’aime Genève», répond la militante du SIT, organisation qu’elle a rejointe en juin 1991. Quatorze jours avant la grève nationale des femmes. Un signe? «On ne peut pas me reprocher d’avoir joué un grand rôle dans cet événement», déclare Manuella Cattani, qui a d’abord été en charge du secteur de la santé, puis de celui des services publics. Une partenaire combative, mais «franche et courtoise», apprécie Mauro Poggia: «C’est une personne qui peut être difficile dans les discussions, car engagée pour la défense de ses convictions, mais loyale quant au respect de la parole donnée», note le chef du Département de la sécurité, de l’emploi et de la santé.

Ces qualités lui ont permis d’accéder au secrétariat général du SIT. Une «grosse responsabilité» qui a calmé son appétit de la nuit. Car cette forte personnalité, qui aime nager aux Pâquis pour se ressourcer, ne se résume pas à la protection des salariés. Un vieil ami du Tessin rapporte avec tendresse: «Il y a la pasionaria intraitable, et il y a l’autre Manu, la fille qui préparait les déguisements des thés dansants de l’Usine et se transformait en reine de la nuit. Une vraie généreuse.» Dans le bureau de la syndicaliste, en guise de tapis, une déroutante peau de vache fuchsia. «Elle a été placée là à mon insu, sourit la «Madonna» du syndicalisme. Ça tombe bien, elle me ressemble!» (TDG)