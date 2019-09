La Laver Cup démarre dans une ambiance de Coupe Davis

Les compétitions de la Laver Cup ont débuté ce vendredi à 13h à Palexpo. La halle était remplie pour l'occasion. Six classes genevoise y ont assisté, dans une ambiance de «Coupe Davis». L'ancien tennisman français Henri Leconte est intervenu pour demander un peu de calme pendant les échanges.

The King arrived at Laver Cup Geneva practices with Nadel pic.twitter.com/SMxSvBWACQ