«La Halte de nuit doit rester ouverte toute l’année»

Une bise à ne pas s’éterniser dehors. Des rafales jusqu’à 60km/h ce jeudi matin dans les rues de Genève. Une météo propice pour parler concret, pour évoquer une fois encore l’urgence sociale, la mise à l’abri de ceux qui n’ont pas de toit.

Rendez-vous au Caré, lieu d’accueil diurne dans le quartier des Acacias, transformé nuitamment depuis le jeudi 4 avril en Halte de nuit. La conférence de presse est convoquée à 7h30, l’heure de la relève, par ces mêmes campeurs de l’aube, pompiers du social, croisés le mardi 2 avril sur la plaine de Plainpalais, à l’occasion du montage de 200 tentes, une action symbolique largement médiatisée (c’était son but avoué).

Pression positive

Son but aujourd’hui est de ne pas relâcher la pression, positive et bâtisseuse. Ils sont tous là à nouveau, des femmes et des hommes représentant les huit associations signataires d’un projet commun visant à la création d’un ensemble coordonné, comprenant des hébergements d’urgence – en surface – et des dispositifs relais, à l’instar de ce qui se fait dans d’autres villes comparables à Genève, à commencer par Lausanne, qui a définitivement renoncé à «enterrer» les plus vulnérables dans des abris antiatomiques.

L’ensemble a son guichet et son antichambre: la Halte de nuit. Ils étaient 50, puis 60 durant le week-end; Ils sont désormais plus de 100 bénéficiaires à profiter chaque soir de cette mise en sécurité providentielle, à reposer leur corps sur des matelas en mousse, pris dans le stock inépuisable de la protection civile.

Transformer un accueil de jour en espace de répit nocturne (et de sommeil!) exige beaucoup de savoir-faire en matière de prise en charge inconditionnelle. Le réseau associatif est parvenu à monter des équipes aussi vite que ses tentes Quechua, sur une base volontaire. Les initiateurs précisent que la Halte est gérée uniquement par des professionnels expérimentés et des jeunes en formation du réseau socio-sanitaire, donnant de leur temps, en plus de leur travail ordinaire.

Bâtisseurs du court terme

Quand on veut, on peut, certes, et c’est, comme dit dans le communiqué, «un peu fou». Sauf que la folie en cours, fruit d’une intelligence collective assise à la même table, a besoin de moyens pour se déployer dans la durée. «La Halte de nuit doit être le premier pas d’une approche innovante», martèlent les bâtisseurs du court terme.

Ils insistent: «Notre revendication est donc de permettre à la Halte de continuer son activité 365 jours par an, le temps que de nouveaux dispositifs se mettent en place. Pour réaliser cela, il est nécessaire de débloquer un financement en urgence, afin de pouvoir salarier les personnes qui gèrent le lieu nocturne.»

Une Halte à Pâques

À ce stade, l’ouverture et son exploitation de 20h à 7h30 du matin sont garantis jusqu’au 22 avril. Pâques sans Halte serait déjà un désaveu du travail précurseur accompli, notent les veilleurs actifs du Caré. «On est en train de négocier une semaine en plus pour tenir jusqu’à la fin du mois», ajoute un directeur bienveillant.

Et après? «On arrête d’improviser, on pérennise pour de bon, en renonçant définitivement à ces adresses déshumanisantes que sont les abris PC», lâchent d’une même voix les intervenants matinaux. Ils ont, sur ce terrain-là, leur porte-parole convaincu, Dominique Froidevaux, à la tête de Caritas-Genève. «Ces abris souterrains ne sont pas une solution, répète-t-il. Le cadre est pathogène en tant que tel, malgré l’effort d’humanisation déployé par les équipes engagées. Que des gens en grande souffrance, physiques et psychiques, soient hébergés hiver comme été, certains depuis plus de dix-huit mois, dans l’abri de Richemont, ne permet pas de mener un réel travail social visant à l’affranchissement de leur situation précaire.»

Ce statu quo souterrain est fortement combattu par le collectif présent ce jeudi au Caré, même s’il reconnaît que, de toutes les communes genevoises, la Ville de Genève «assume déjà beaucoup sur son territoire».

L’Accueil famille en question

La deuxième source de préoccupation, évoquée ce jeudi devant la presse, vient de l’Accueil famille. La maison de l’avenue de la Roseraie, dans laquelle sont logés, sous l’égide de l’Armée du Salut, des familles et des enfants – pour la plupart scolarisés, alors que leurs parents sont à la rue – doit fermer le 30 avril. La mise à disposition pour l’hiver de cette habitation sur trois étages s’arrête à cette date. «Or nous venons d’apprendre qu’elle restera vide jusqu’au 30 novembre en tout cas, déclare Alain Bolle, le directeur du Centre social protestant. C’est inacceptable.»

Dans ce contexte d’incertitude, en lien avec l’ouverture d’une nouvelle structure d’hébergement pour les familles toujours en suspens, on imagine mal les locataires actuels quitter les lieux dans deux semaines. Ils pourraient alors devenir, pourquoi pas, les occupants – honnêtes et responsables – d’un Porteous de l’urgence sociale.

L’appel d’offre lancé par la Ville, afin d’assurer à l’année un accueil pour les familles sans toit, a été décliné coup sur coup par la Croix-Rouge et l’Armée du Salut. En cause: une mise de fonds municipale insuffisante, soit 500 000 francs. «Cette somme ne permet pas d’exploiter un accueil de ce type durant douze mois consécutifs, sept jours sur sept, avec des horaires d’ouverture élargis, destinés à répondre de façon adéquate à des problématiques familiales différentes de celles vécues par des gens vivant seuls dans la précarité», résument les experts du terrain.

Ils craignent la sous-enchère dans les moyens mis en œuvre et le retour en abri pour les familles. Le nom de l’association qui a été choisie sur dossier n’est pas encore connu publiquement. Elle ne figure pas parmi les huit structures de cette plateforme d’inséparables qui ont désormais pris l’habitude de communiquer au saut du lit. Th.M.

