La Halte de nuit contrainte de fermer avant l’heure

Ils se savaient en sursis, calés sur une date de tolérance fixée au vendredi 18 octobre. Histoire de préparer le déménagement annoncé vers un nouveau site qui, lui, reste à trouver. Les choses se sont précipitées. Une plainte de plus, une plainte de trop adressée au milieu d’une récente nuit aux membres de l’unité pastorale officiant au 15, rue du Grand-Bureau aux Acacias. Et c’est le 13 de la même rue qui doit, dès ce vendredi, cesser toute activité nocturne en matière d’accueil inconditionnel.

Donc, à partir de ce week-end, il n’y aura plus de Halte de nuit opérationnelle dans les murs du Caré. «On regrette bien sûr cette décision, déclare Alain Bolle, le président du nouveau Dispositif de Nuit (DDN). Elle est trop abrupte, même si le champ de tension, aux abords du lieu, compte tenu de la fréquentation quotidienne, près de 80 personnes chaque soir, pouvait en effet, parfois, générer des nuisances.»

Double redéploiement nécessaire: «Les équipes de travailleurs sociaux dédiées à la Halte vont venir renforcer celles qui officient dans les sleep-in existants, poursuit Alain Bolle. On s’attend à avoir plus de monde dans ces espaces réservés au sommeil. Or, nous sommes déjà à pleine capacité d’accueil partout et le dispositif hivernal de la Ville de Genève n’ouvrira pas avant le 15 novembre.»

Quatre semaines tendues en perspective. D’où le projet, à très court terme, d’ouvrir des sleep-in supplémentaires, au moins deux de plus, en continuant à collaborer étroitement avec les partenaires acquis à la CAUSE, du nom du Collectif d’associations locales qui oeuvrent en faveur de l’urgence sociale; au point de devoir, à certains moments, planter des villages de tentes dans l’espace public, histoire de rappeler, symboliquement, aux élus politiques la pertinence bien réelle de leur engagement.

Quid alors de la future Halte de nuit? « On cherche activement, répond le même président, jamais découragé. On vise des locaux vides exploitables, peut-être moins exposés au voisinage que ce ne fut le cas jusqu’ici, dans un environnement de plus faible densité urbaine.»

Pour autant, sans non plus s’exiler à des kilomètres du centre-ville. Sans devoir non plus, si possible, affronter la rectitude sécuritaire d’une Police du feu de plus en plus intraitable en matière d’autorisations délivrées. D’un côté, l’urgence sociale, pratiquée par des professionnels qui pourraient, dès demain, aller travailler à MSF ou au CICR en faisant valoir leur expérience locale; de l’autre, les lenteurs administratives d’une ville qui est aussi un canton.

Ceux et celles qui se démènent en ce moment pour défendre un projet municipal permettant, au seuil de l’hiver, de sortir enfin des abris de protection civile pour assurer à chacun un hébergement en surface, en font eux aussi, à chaque nouvelle séance, l’expérience. Le téléphone va donc à nouveau sonner, de la ville basse vers la ville haute.

On suivra les échanges, en attendant de pouvoir annoncer les futures adresses de repli destinées à enrichir un dispositif plus que jamais nomade.