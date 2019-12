La Genève internationale gagnée par Heidi.news

L’appel à projets lancé au début de l’été par la Confédération, le Canton et la Ville de Genève pour créer une plateforme journalistique dédiée à la Genève internationale a été remporté par l’équipe de Heidi.news. Lancé début 2019, ce nouveau site d’information qui revendique déjà 4000 abonnés compte dans ses rangs des professionnels aguerris en la personne de Serge Michel, ancien rédacteur en chef au journal «Le Temps» puis au «Monde», et Tibère Adler, ancien directeur d’Edipresse et d’Avenir Suisse.

«Le choix du projet Geneva Solutions, porté par Heidi.news, s'est fait à l'unanimité des entités organisatrices» de l'appel d’offres, précise le DFAE dans un communiqué. Au total, douze propositions ont été examinées. Parmi les favorites figurait celle mise sur la table par Pierre Ruetschi, ancien rédacteur en chef de la «Tribune de Genève» et nouveau directeur du Club suisse de la presse. Lequel avait réservé le nom de site genevaworldnews.ch dans la perspective du lancement prochain d’un nouveau site d’informations sur la Genève internationale. En octobre dernier, il s’était réjoui d’avoir reçu le soutien de la nouvelle Fondation pour les médias Aventinus pour son projet. Une proposition paraissait également bien placée: celle présentée par «Thegenevaobserver.com», la nouvelle plateforme digitale portée par Stéphane Bussard («Le Temps») et Philippe Mottaz, ancien journaliste de la RTS. Une initiative également jugée très solide et qui devrait survivre à ce revers.

Porté par une entité à but non lucratif afin de recevoir des subsides publics, Geneva Solutions pourra compter sur l’expertise de l’équipe éditoriale d'Heidi.news. «Par ses contenus journalistiques indépendants, Geneva Solutions se positionne dans la mouvance du journalisme constructif. Il contribuera à améliorer la connaissance et la compréhension de la Genève internationale», précise le DFAE. Pour les autorités suisses, renforcer la couverture de la Genève internationale est devenu une priorité.