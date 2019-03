La France voisine se met au covoiturage 2.0

Sur les routes de France voisine, on va de plus en plus écrire des SMS plutôt que de lever le pouce. Les autorités franco-suisses ont inauguré ce jeudi un nouveau dispositif, baptisé «Hé Léman», qui doit encourager la pratique du covoiturage entre le Genevois français et Genève. Un parcours équipé de bornes électroniques relie désormais Valleiry à Confignon via Viry. Ce dispositif s'inscrit dans le sillage des mesures que les collectivités ont décidé de déployer afin de réduire la pression du trafic sur les petites douanes du sud du canton et les villages adjacents.

Une bonne recette? À l'heure des discours, le volontarisme des autorités françaises contraste avec le scepticisme de leurs homologues helvétiques. «Nous voulons faire passer la part du covoiturage de 4% à 6%, ce qui équivaut à réduire la circulation de 30 000 véhicules, détaille Stéphane Valli, vice-président du pôle métropolitain du Genevois français. Ce dispositif donne un coup de pouce 2.0 à cette pratique.» Cette technologie providentielle laisse augurer un radieux futur, prédit le sous-préfet de Saint-Julien: «Ce territoire doit devenir un hub, un laboratoire de la mobilité et du développement durable», déclare Jean-Marc Bassaget.

Les autorités françaises se targuent d'avoir désormais mis en œuvre l'ensemble des mesures prévues dans la lettre d'intention signée avec leurs collègues genevois au début de l'an dernier: des lignes de bus transfrontalières ont été créées, desservant des parkings relais à Viry et Collonges-sous-Salève, et une voie a été réservée au covoiturage à la douane de Thônex-Vallard. Et alors? Adjointe au maire de Soral, Anne Jaggi ne sent pas le trafic s'apaiser le matin dans son village. «On ne voit pas de réduction et même si on obtenait une baisse de 20%, la circulation resterait très importante, commente l'élue. Cela fait des années qu'on se bat et on nous a promis beaucoup de choses mais le trafic n'a fait qu'augmenter. Il est difficile de faire évoluer les comportements et ils construisent tellement de l'autre côté de la frontière...»

Menace d'une ouverture partielle des douanes

Le conseiller d'État Serge Dal Busco a fait ses comptes en chemin vers Valleiry, alors qu'il circulait en sens inverse des flux pendulaires: sur 50 voitures croisées, seules trois convoyaient plus de personnes que le seul conducteur. Même le minibus TPG de la nouvelle ligne transfrontalière 63 était dépourvu du moindre passager. «Cette expérience doit réussir, c'est indispensable et le trafic doit diminuer de façon sensible dans les villages de part et d'autre de la frontière, martèle le ministre genevois des Transports, au sujet des nouvelles bornes. Je salue l'engagement de nos partenaires français mais je pense que nous devrons passer de la carotte au bâton.»

Selon la lettre d'intention franco-suisse, des mesures coercitives pourront être prises dès l'an prochain si le trafic ne s'est pas contracté d'au moins 10%. Les douanes de Certoux, Soral et Chancy ne seraient ouvertes le matin qu'aux bus, aux deux-roues et aux voitures ayant un nombre pluriel d'occupants.

Mode d'emploi

«Hé Léman» est censé permettre une pratique spontanée du covoiturage, le long d'itinéraires types. Le passager se poste à l'une des quatre bornes (Valleiry, Viry-Église, Viry-P+R ou Confignon Croisée) et envoie un SMS comportant le code de sa destination (on propose par exemple Saint-Julien, Genève-Centre ou la ZIPLO), laquelle va dès lors s'afficher sur le panneau électronique de la borne. Quand un véhicule est prêt à prendre en charge le passager, celui-ci envoie par un second SMS le numéro de plaque.

Ce second envoi constitue une mesure de sécurité et permet aussi au conducteur d'être rétribué (2 euros par trajet) pour autant qu'il soit inscrit sur le site covoiturage-leman.org. Cette inscription n'est toutefois pas une obligation, ni pour le passager, ni pour le chauffeur: tout peut se régler au moyen des seuls SMS. Ceux-ci doivent être expédiés à un numéro qui diffère si on a un opérateur téléphonique français (31049) ou suisse (8294). Durant une année, le défraiement des conducteurs sera offert par le pôle métropolitain.

Selon son responsable mobilité, Ludovic Antoine, de nouvelles lignes du même type pourraient prochainement relier Genève au Pays de Gex, au Chablais et à la vallée de l'Arve. Par ailleurs, la commune de Valleiry envisage à brève échéance d'ouvrir un autre itinéraire raccordant le village haut-savoyard à la gare CFF de La Plaine via Chancy.

(TDG)