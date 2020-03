La France annonce une fermeture des frontières mais pas pour les frontaliers

Emmanuel Macron a pris la parole ce lundi soir pour annoncer de nouvelles mesures pour lutter contre la pandémie. L'une d'entre elles touche particulièrement la Suisse et le canton de Genève. «Dès demain midi, les frontières à l'entrée de l'Union européenne et de l'espace Schengen seront fermées. Tous les voyages entre les pays européens et l'Union européenne seront suspendus», a déclaré le président français. Ajoutant par la suite que les ressortissants français «qui sont actuellement à l'étranger et souhaitent rentrer pourront bien entendu rejoindre leur pays.»

Les frontaliers pourront se rendre à leur travail

Lors d'une allocution télévisuelle qui aura duré près de 25 minutes, Emmanuel Macron ne s'est évidemment pas attardé dans les détails. Surtout celui du sort réservé aux 86'000 frontaliers actifs qui travaillent dans le canton de Genève. Ces derniers sont-ils touchés par cette interdiction, et notamment les nombreuses infirmières travaillant aux HUG? Absolument pas, assure le conseiller d'État Mauro Poggia, chargé de la Santé. «J'ai encore téléphoné ce matin au préfet qui me l'a confirmé. Les frontaliers ne sont pas concernés par cette mesure. Et la France n'a aucune intention de réquisitionner le personnel soignant, elle considère les HUG comme un pôle de santé régional.»

Les frontaliers peuvent donc se rendre à leur travail sans hésiter. Il y aura toutefois des contrôles aux frontières, où il leur faudra démontrer qu'ils travaillent en Suisse, en présentant notamment leur permis G. Les frontaliers suisses devront, eux aussi, établir la preuve qu'ils travaillent à Genève. À leur retour en France, il est probable que ces travailleurs soient aussi amenés à démontrer leur résidence en France.

À noter que Genève compte plus de 2300 infirmiers français, soit près des deux tiers du total de la profession qui travaillent dans le canton. Rien qu’aux HUG, 60% des infirmiers et 9% des médecins sont des frontaliers. «Sur environ 5200 soignants, environ 3200 ont leur domicile en France, confirme le porte-parole de l’hôpital universitaire, Nicolas de Saussure. Parmi les quelque 2000 médecins, 180 habitent en France.»

Quid d'une réquisition du personnel hospitalier?

La loi française, elle, est très claire. «Si l’afflux de patients ou de victimes ou la situation sanitaire le justifie […], le représentant de l’État dans le département peut […] notamment requérir le service de tout professionnel de santé.»

Questionné sur ce sujet ce lundi matin, par notre correspondant à Berne, le conseiller fédéral Alain Berset a rappelé que 30'000 travailleurs frontaliers étaient actifs en Suisse dans le domaine de la santé, que le socialiste a qualifié de «force de travail indispensable pour le fonctionnement de nos hôpitaux». Le ministre de la Santé précise qu'un accord existe entre les deux pays qui prévoit ce type de situation. «Nous sommes confiants sur le fait qu'il doit pouvoir rester possible pour les frontaliers français de travailler en Suisse.»

Pour sa part, la présidente de la Confédération Simonetta Sommaruga dit s'être entretenue avec le directeur de cabinet du Premier ministre français. «C'était très clair. C'est aussi dans l'intérêt de la France que les frontaliers puissent continuer leur travail en Suisse.»

Et si cela devait survenir?

Une réquisition du personnel hospitalier avait déjà été envisagée lors de précédentes épidémies, comme celle d’H1N1, en 2009. La question avait même été discutée entre les autorités franco-suisses. À l’époque, la France s’était abstenue. Mais la crise du coronavirus est sans précédent. Et en cas de réquisition du personnel français par l’État, les HUG seraient tenus de prendre des mesures drastiques. «Il faudrait trouver des solutions telles que l’augmentation des temps partiels, le report des vacances et compensations, la réduction voire suppression des traitements agendés à l’avance», énumère Nicolas de Saussure, qui cite encore «des recours à des intérimaires ou à des stagiaires».