La Fondation Wilsdorf sauve le cinéma Plaza

C’est une très longue agonie qui prend fin, mais de manière totalement inattendue. Car le pire scénario semblait écrit pour le Plaza. Malgré des années de lutte pour le conserver, l’ancien cinéma n’attendait plus que le coup de grâce, sous la forme d’une démolition en règle. Et puis, non, elle n’aura pas lieu. La salle mythique est sauvée. La Fondation Hans-Wilsdorf a décidé de lui redonner un avenir, comme la «Tribune de Genève» vient de l’apprendre.

Depuis ce mercredi matin, Wilsdorf est désormais propriétaire de l’ensemble du bâtiment sis à l’angle de la rue Chantepoulet et de la rue du Cendrier et dans lequel se love l’ancien Plaza. Cette acquisition n’a qu’un seul but: assurer la conservation de la salle et lui donner une nouvelle vie centrée sur le cinéma.

Pourquoi le célèbre mécène, propriétaire de Rolex, s’est-il engagé dans cette démarche? «L’attachement des Genevois pour ce lieu est très fort, comme l’a montré la mobilisation pour le sauver, explique Marc Maugué, secrétaire général de la fondation. Nous avons considéré qu’il méritait d’être protégé. Après nous être assurés auprès du Canton et de la Ville de Genève que cet achat présentait un intérêt, nous sommes allés de l’avant.»

Base financière solide

Le complexe construit en 1952 par l’architecte Marc-Joseph Saugey appartenait à une société anonyme en main d’une famille italienne. Celle-ci a vendu mercredi la totalité de ses parts à la fondation Wilsdorf. Le prix de la transaction n’a pas été communiqué. Combien vaut-il? On peut rappeler qu'il y a quatre ans, alors que des défenseurs du Plaza évoquaient un rachat, un montant d’une centaine de millions de francs avait été évoqué.

Le montage mis en place doit offrir à la salle une base financière solide. Le bâtiment acquis, Wilsdorf va le remettre entièrement en droit de superficie à une fondation fille. «Celle-ci sera à but non lucratif», précise Marc Maugué. Cette structure pourra ainsi profiter des loyers des bureaux et des commerces de l’ensemble du bâtiment pour assurer l’exploitation de la future salle. Une manne qui devrait largement suffire.

Le directeur de la HEAD aux commandes

Cette fondation du Plaza sera présidée par Jean-Pierre Greff, directeur de la Haute école d’art et de design (HEAD). Il aura la mission d’élaborer un projet culturel. «L’idée est d’en faire un lieu d’accueil pour les nombreux festivals de cinéma à Genève et pour de multiples activités autour du septième art», explique Marc Maugué. En déplacement à l’étranger, Jean-Pierre Greff n’a pas pu nous communiquer son projet.

Restauration dans les règles

L’inauguration du futur Plaza n’est pas pour demain. Il faudra d’abord le rénover. «Nous comptons le faire dans les règles, au plus près de son état d’origine, assure Marc Maugué. Nous allons d’ailleurs demander le classement de la salle… et nous espérons l’obtenir.»

La question du classement de la salle, et donc de la reconnaissance de sa valeur patrimoniale, a été l’objet d’une saga longue de quinze ans. Si le bâtiment a été classé, ce ne fut pas le cas de la salle, pour des questions de rentabilité. Ce n’est, désormais, que partie remise.