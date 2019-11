La Fondation Wilsdorf lève le voile sur ses activités

Demandez aux Genevois ce que la Fondation Hans Wilsdorf leur évoque. On vous répondra le Servette FC, le pont Wilsdorf, le Cinéma Plaza ou la HEAD (Haute école d'art et de design de Genève). Des projets phares pour le canton. Pourtant, les sommes allouées à leur financement ne sont qu’une partie de celles que la fondation destine chaque année à la collectivité genevoise. Son secrétaire général, Marc Maugué, a accepté exceptionnellement de lever le voile sur les activités de la fondation.

Afin de bien comprendre votre fonctionnement, pouvez-vous nous rappeler quel est le lien exact entre la Fondation Hans Wilsdorf et Rolex?

La Fondation a été créée en 1945 par Hans Wilsdorf, le créateur de Rolex (lire ci-contre). Concrètement, elle est propriétaire de l'entreprise Rolex et touche donc des dividendes. Ces derniers sont distribués sous forme de dons, dans le cadre des buts fixés par les statuts de la fondation.

Justement, quelle est sa mission?

La fondation a pour but premier d’assurer le maintien et le développement de l’entreprise Rolex et d’allouer, en cas de disponibilité, des dons à des œuvres de bienfaisance dans le canton de Genève. La seule exception à cette limite territoriale concerne les actions de protection des animaux. La Fondation Hans Wilsdorf est donc atypique car elle est très limitée territorialement.

Comment répartissez-vous votre aide?

Nous sommes connus pour les grands projets que nous soutenons et qui sont médiatisés, mais ce n’est pas notre ADN. Notre aide est principalement destinée au domaine social. Cela représente 50% du nombre des financements annuels. Par ailleurs, 30% vont à la formation et 15% sont alloués à la culture. Les 5% restants sont destinés à des projets humanitaires et à la préservation des animaux. Au total, ce sont environ 250 millions qui sont engagés chaque année et permettent de contribuer à la cohésion sociale à Genève.

Concrètement, vous aidez de nombreuses associations caritatives, mais pas seulement. Qui soutenez-vous?

Nous recevons environ 5000 demandes par an. Nous soutenons effectivement de nombreuses institutions sociales genevoises. Nous avons, par exemple, développé le projet de regroupement d’une dizaine d’entre elles dans deux bâtiments pour les accueillir à des conditions intéressantes et favoriser ainsi des synergies. Au-delà des associations, nous allouons principalement des aides individuelles. Celles-ci peuvent concerner des familles dans le besoin, des recouvrements d’arriérés de loyer, de primes d’assurances maladie ou le paiement de frais dentaires. Nous recevons environ dix demandes de ce type par jour en provenance des services sociaux des communes, de l’Hospice général ou encore d’associations caritatives. Ce sont des frais qui ne pourraient pas être pris en charge par les pouvoirs publics, car il n’y a pas de base légale pour ces cas.

Vous êtes également très actifs dans la formation et la culture.

Ici encore, nous sommes connus pour avoir financé certains projets de l’Université ou de l’IHEID, mais la plus grande partie de l’aide apportée par la fondation concerne les bourses. Nous en finançons 1200 par année. Des institutions telles que le Cycle Acore (destiné à des élèves en difficulté ou en situation d’échec scolaire) et la Fondation Qualife (qui permet à des personnes sans formation ni emploi de se former afin d’accéder au marché du travail) bénéficient également de notre soutien. En matière de sport, nous sommes régulièrement sollicités par la plupart des associations faîtières. Nous les soutenons car elles jouent un grand rôle en matière de formation. Dans le milieu culturel, de nombreux théâtres, compagnies de dance, orchestres, auteurs de livres ou réalisateurs de films font également appel à nous.

Quelles sont les conditions que vous exigez pour accorder un soutien financier?

Nous nous assurons d'abord que la demande concerne un de nos domaines statutaires, étudions la pertinence du projet et analysons la capacité financière des personnes ou institutions qui font les demandes. Une fois que nous avons décidé d’octroyer une somme, nous ne nous impliquons pas dans la réalisation du projet. Pour prendre l’exemple de la Cité de la musique, nous avons été convaincus par le lien entre salle de concert et enseignement de la musique (HEM), mais n’avons pas participé au choix du lieu, ni du projet architectural.

Jusqu’ici, la fondation n’a pas communiqué sur ces activités et les montants alloués. Pourquoi cette culture du secret?

Nous ne sommes pas secrets, mais discrets. Quel intérêt aurait-on à ce que la Fondation Wilsdorf apparaisse systématiquement ? Nous remplissons simplement les tâches qui nous ont été confiées par le fondateur. Il n’est pas utile que notre nom apparaisse sur les projets. Ce qui est important, c’est le projet en soi.

Avec les années, votre activité et celle du Canton semblent être devenues indissociables… Est-ce dangereux?

Notre action est complémentaire à celle des collectivités publiques. Nous n’avons pas pour but de nous substituer au rôle de l’État et veillons à ce que nos actions soient en articulation avec les politiques publiques. En outre, elles n’ont de sens que si ces collectivités assurent elles-mêmes des prestations et des infrastructures de qualité. C’est pour y contribuer que la fondation a décidé de renoncer au bénéfice de son exonération fiscale à partir de l’année prochaine. Il s’agit d’une décision qui tient compte de nos spécificités et n’est sans doute pas transposable à d’autres fondations.

Vous allez donc payer des impôts dorénavant? Combien?

Oui, nous serons soumis au régime ordinaire et nos impôts devraient dépasser 30 millions par année. Je rappelle à ce propos que la Fondation Hans Wilsdorf et Rolex sont deux entités juridiques distinctes et que Rolex a toujours payé ses impôts. Les activités de la fondation ne changeront pas à l’avenir et resteront d’intérêt public. Le paiement de ces impôts ne diminuera pas l’importance de nos engagements à Genève.