La Ferme du Lignon s’adapte à la demande

On y accède par un charmant chemin pavé, guidé par le chant des oiseaux. Sur la gauche se dresse l’imposante structure bétonnée de la cité du Lignon, alors qu’arbres et champs fleurissent de l’autre côté. Étonnant contraste de la ferme à la ville. Une fois sur place, deux bâtiments anciens se font face, formant une charmante cour et créant une atmosphère presque familiale. Un peu plus loin, on devine des serres, un poulailler et même une parcelle de vigne qui plonge sur le Rhône.

Éviter les files d’attente

Dans cette parenthèse empreinte de sérénité, le terroir est à sa place. Et si la petite ferme nourrissait déjà un certain nombre d’initiés, son concept – recentrer sur un même point urbain de nombreux produits frais cultivés ou produits sur place – apparaît plus que pertinent en ces temps troublés. Et permet aux habitants de la longue barre d’immeubles de s’approvisionner en évitant les interminables files d’attente qui se forment devant les supermarchés depuis le début de la crise.

Pourtant, il a fallu trouver des solutions. Et vite. Le marché du jeudi, devant le centre commercial du Lignon, n’est plus d’actualité. Mais la demande explose. Alors les horaires d’ouverture de la ferme sont élargis. De trois jours, on passe à cinq. Un rythme inédit pour la petite équipe. «En temps normal, à part nous, il y a quatre personnes qui travaillent sur le domaine», confie Stéphanie Veillet, qui dirige les lieux avec son compagnon Claude Meyer, propriétaire des lieux. Et en temps normal, cela suffit d’ailleurs pour gérer l’ensemble des activités. Mais le printemps est là, et la nature n’attend pas. Les légumes à feuilles ont été plantés en ce radieux mois d’avril, et ce sont des côtes de bettes, des épinards et des salades dont il faut s’occuper, pour espérer les déguster en juin.

«Nous sommes débordés»

Faut-il augmenter les effectifs? «On nous a gentiment proposé de l’aide pour travailler la terre, explique Stéphanie Veillet. Mais nous sommes déjà débordés et n’avons malheureusement pas la possibilité d’accueillir et de former du monde en ce moment.» Car le site a vu sa fréquentation grimper en flèche, ce qui demande une attention de tous les instants.

Pour autant, le nombre de personnes faisant la queue pour y faire leurs achats reste raisonnable. «Je pense qu’on peut dire sans exagérer que le nombre de clients a été multiplié par six, témoigne Stéphanie Veillet. Mais cela reste gérable, grâce à quelques aménagements.» Parmi lesquels l’ouverture d’une salle supplémentaire adjacente, qui permet de maintenir une distance sociale acceptable entre les clients, ainsi qu’une caisse située à la sortie, à l’extérieur. De fait, il n’y a en moyenne que quelques personnes qui patientent dehors, avec un maximum ne dépassant jamais la douzaine. «Et puis, on a mis en place un système de paniers de légumes, commandables la veille, qui permet aux gens de ne pas rentrer dans le magasin», ajoute la jeune femme.

Un choix plus étendu

Ces mesures prises pour respecter les directives sanitaires font écho à d’autres, qui visent à faire face à une demande accrue des consommateurs. «Auparavant, on vendait en majorité nos propres produits», détaille Stéphanie Veillet. Œufs, fruits, légumes et même vins sont issus du domaine.

Mais depuis la mi-mars, le choix s’est étendu. «Il y a eu une réflexion sur ce qu’on pouvait amener aux gens, afin qu’ils puissent tout trouver au même endroit, et donc limiter leurs déplacements, explique-t-elle. Des produits comme la mozzarella, de Casa Mozzarella, faite à base de lait genevois, ou encore les confitures et sirops de la Genevoise du Terroir. Le pain au levain de Mlle B., en arrivage chaque mardi et vendredi, remporte un franc succès, tout comme les farines et céréales du domaine de l’Abbaye, par exemple.»

Richesse du terroir local

Le but visé est donc double: fournir aux Genevois ce dont ils ont besoin, et en profiter pour qu’ils découvrent la qualité et la richesse du terroir local.

«Nous sommes bien conscients que lorsque la crise sera passée, certaines habitudes reviendront en force, conclut la responsable de la ferme urbaine. Mais nous espérons que de nombreux clients, satisfaits par la qualité de nos produits et par notre accueil, continueront à venir faire leurs courses ici.» Et qu’ainsi, ils contribueront à favoriser un commerce de proximité.