La Cour des comptes scrute les EMS du futur

Dès que l’heure de la retraite sonne, et surtout au fur et à mesure que les gens s’approchent du cap des 80 ans, une crainte diffuse peut s’installer chez certaines personnes. Si je me retrouve seul, démuni, suis-je condamné à «finir dans un EMS»? Non, pas forcément. Dans les années et les décennies à venir, les IEPA (immeubles avec encadrement pour personnes âgées) vont connaître un grand développement. Genève en compte déjà 23, représentant 1373 logements. Et 38 projets de construction sont en cours avec, à terme, plus de 840 nouveaux logements. En moyenne, un habitant y est âgé de 80 ans, contre 85 ans pour les résidents des EMS, dont les besoins sont beaucoup plus lourds. À Genève comme ailleurs, les collectivités publiques se préparent à tenter de maintenir à domicile des populations vieillissantes. Pour que ce développement se fasse en bonne harmonie et qu’il réponde aux besoins actuels – plus de 80 000 personnes sont âgées d’au moins 65 ans – comme aux projections futures – 130 000 aînés environ en 2040 – la Cour des comptes s’est emparée du dossier. Jeudi, 18 recommandations ont été adressées par les juges à la DGS (Direction générale de la santé), dont 14 ont été acceptées par cette administration. Si le torchon ne brûle pas entre cette Cour et la DGS, l’étude de la première permet de clarifier ce système de nouveaux immeubles qui poussent. «Le concept des IEPA est trop flou, tout comme le modèle de financement», a relevé jeudi François Paychère, le magistrat de la Cour des comptes en charge du dossier. Jugeant le système genevois trop complexe, des investisseurs s’en sont détournés, a ajouté le juge. La Cour recommande à la DGS d’expliquer clairement quelles sont les prestations minimales et maximales qui peuvent être subventionnées. Un flou existe, notamment dans le domaine du droit du bail, qui délimite mal les droits et devoirs des locataires ou des propriétaires dans le cadre d’immeubles à encadrement social. Ce dossier des IEPA comporte aussi un volet financier. Selon Adrien Bron, patron de la DGS, le soutien financier à ces types d’immeubles et à leurs locataires ne pèse que 17% de celui qui est consenti pour les EMS. Enfin, une question hante en particulier ces résidents: jusqu’à quand et dans quelles conditions pourrais-je rester dans ces immeubles? «Il n’y a pas de solution miracle», résume François Paychère, qui lance cependant une piste en direction d’une meilleure concertation entre gérants des IEPA et exploitants des EMS. (TDG)