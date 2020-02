La Confédération livre 4600 masques de protection à Genève

Face à la pénurie de masques de protection, la Confédération a annoncé jeudi des mesures. L'Office fédéral de la santé publique (OFSP) a ainsi débloqué une partie des réserves nationale pour les cantons, notamment des masques FFP2, filtrants et plus efficaces que les simples masques dit «chirurgicaux» en papier pastel.

«L'OFSP libère une partie de son contingent de masques selon une clé de répartition, précise Christian Robert, pharmacien cantonal. A Genève, nous venons ainsi de recevoir cet après-midi quelque 4600 masques FFP2. Ils sont réservés au personnel médical qui effectue les frottis naso-pharyngés nécessaires à la détection d'une éventuelle contamination.»

Face à la pénurie, un marché noir se développe.«On m'a dit que des masques FFP2 se revendaient au double de leur prix, rapporte le pharmacien cantonal. C'est assez détestable que des gens essaient de faire de l'argent sur cette problématique.»

Quant aux masques chirurgicaux, Christian Robert rappelle que les personnes en bonne santé n'ont pas besoin d'en porter. L'OFSP indique que ces masques-ci permettent certes de réduire nettement le risque de transmission du virus, les gouttelettes étant retenues et les mains potentiellement contaminées entrant moins en contact avec les muqueuses. Toutefois, ils ne constituent pas une protection fiable contre l’infection, précise l’OFSP. «S’ils ne sont pas suffisamment serrés, des gouttelettes des voies respiratoires peuvent passer sur les côtés.» De plus, ils ont une efficacité limitée à quelques heures, et lorsque l’intérieur devient humide, cela peut également réduire la protection.

De son côté, le Canton dispose également de stocks de masques. Va-t-il les libérer pour l'hôpital mais également pour les médecins en cabinet? Le président de l’Association genevoise des médecins de famille généralistes alertait justement récemment dans nos colonnes de l'urgence de se procurer des masques «tant pour la population que nos patients exposés en salle d’attente et les professionnels qui sont en première ligne».

Enfin, quid des lotions désinfectantes, également en rupture de stock dans certaines officines et grandes surfaces? «C'est moins un souci que le manque de masques, confie Christian Robert. D'une part, il y a des fabricants installés en Suisse, qui peuvent augmenter leur capacité de production pour réalimenter les stocks. D'autre part, les pharmacies peuvent fabriquer elles-mêmes quelques litres de solution hydroalcoolique.»