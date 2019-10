La Cité des métiers a organisé des portes ouvertes lundi

La 4e édition des portes ouvertes de la Cité des métiers s’est tenue ce lundi 30 septembre. L’institution a accueilli ses cinq centres associés, la Fondation pour la formation des adultes à Genève (Ifage), CAP Formations, ou encore le Bureau de l’Intégration des étrangers (BIE). L’événement n’était pas destiné au tout public, mais «les portes ouvertes permettent de réunir tous nos partenaires et de leur donner l’occasion d’échanger sur les prestations qu’offre chacun», explique Gilles Miserez, directeur depuis 2018 de l’Office pour l’orientation, la formation professionnelle et continue (OFPC), dont fait partie la Cité des métiers.

«L’objectif de cette Cité permanente, complémentaire de celle organisée tous les trois ans à Palexpo, est de s’adresser à toute personne à la recherche de conseils, d’informations et de financements dans le cadre d’une orientation scolaire ou professionnelle. On essaie vraiment de les aider à trouver des solutions et des réponses à leurs préoccupations», déclare Gilles Miserez.

En 2018, 36 446 personnes ont bénéficié de prestations de la Cité des métiers de Genève et de ses cinq centres aérés de Meyrin, Onex, Annemasse, Bonneville et Bellegarde. Le public le plus touché est genevois à 84%. Il compte 25% de jeunes de 19 à 25 ans, 23% de 26 à 30 ans, et 23% de 31 à 40 ans. Malgré ce succès, Genève abrite encore la seule Cité des métiers permanente de Suisse. Attention à ne pas la confondre avec le Salon des métiers à Palexpo. Même si les deux sont complémentaires, les prestations offertes demeurent très différentes.

Le Bureau de l’Intégration, présent pour l’événement, s’adresse en particulier aux personnes de nationalité étrangère. L’association du BIE et de la Cité des métiers permet de faciliter l’accès aux informations et aux ressources locales pour les étrangers, ce qui est déterminant pour favoriser leur intégration. Cette collaboration est particulièrement symbolique pour le programme d’intégration cantonal (PIC).

De plus, cette année, les e-démarches se mettent en place pour faciliter toutes les procédures administratives. Elles permettent notamment de simplifier l’accès au chèque annuel de formation (CAF), qui finance des cours d’une durée de quarante heures au minimum. La Cité des métiers va proposer à ses usagers d’ouvrir un compte authentifié, qui peut être créé facilement en une dizaine de minutes.