La Bonbonnière quitte les Rues-Basses pour mieux renaître dans deux arcades

Un îlot de douceurs vient d’abandonner les Rues-Basses. Le 31 décembre, la Bonbonnière a fermé ses portes. Installée au 11, rue de Rive depuis 1921, cette petite et authentique chocolaterie genevoise va pourtant renaître dans deux arcades différentes grâce à des employés qui ont racheté le nom et les recettes. Et qui fourmillent d’idées pour donner un bon coup de jeune à l’enseigne quasi centenaire.

Yvan Loubet et Cédric Rahm étaient chocolatiers-confiseurs depuis quatorze ans à La Bonbonnière. Lorsque leurs patrons ont souhaité remettre, ils se sont jetés à l’eau. Le bail de la rue de Rive étant fort élevé, et les anciens locaux ne leur permettant pas d’élaborer leur nouveau concept, c’est à Chêne-Bourg que leur aventure vient de commencer avec l’ouverture, lundi passé, d’un premier espace qui fait aussi office de laboratoire. C’est là, au 14, rue de Genève, qu’ils nous ont accueillis.

Vue sur le laboratoire

L’enseigne qui trône encore au-dessus de cette arcade a de quoi surprendre. On y lit «Boucherie-Charcuterie». La première du genre, sans doute, qui fleure si bon le cacao une fois son pas de porte franchi! «Ce bâtiment est classé et il y a des gros délais pour faire des modifications. Mais rassurez-vous, l’enseigne va être changée prochainement», sourit Yvan, un Français de 38 ans.

Les lieux sont décorés avec goût, et particulièrement lumineux. Car les deux associés ont souhaité montrer leur travail. Derrière la boutique, la large baie vitrée permet ainsi au client de les voir à l’œuvre, eux et leurs employés, dans le laboratoire. Où actuellement, les moules servant à la confection des lapins de Pâques attendent sagement d’être gavés de chocolat.

Produits phare conservés

Sur les rayons de la boutique tenue par la souriante Chantal, l’épouse d’Yvan, on retrouve les classiques de la Bonbonnière: petits pavés de Genève, griottes, truffes… Ainsi que les grands cœurs – certains ajourés façon dentelle – dont l’intérieur est garni de douceurs, chocolatées elles aussi.

«Nous avons gardé tous les produits phare de l’ancienne chocolaterie et nous en ajouterons d’autres, notre seule limite est notre imagination, relève Cédric, un Suisse de 45 ans. Il était important pour nous de travailler dans la continuité de la famille qui nous a permis d’acquérir les recettes et qui ont fait le succès de la Bonbonnière. Nous apporterons évidemment notre propre touche artistique, mais nous voulons surtout modifier le concept, le moderniser.»

Un bar à chocolat à Rive

Cette envie de renouveau va se matérialiser prochainement à Rive, soit à deux pas des Rues-Basses et de l’ancienne Bonbonnière. C’est en effet dans la nouvelle arcade du 15, rue Pierre-Fatio «dont l’ouverture est prévue pour la mi-mars», indique Yvan, que le duo veut donner la pleine mesure à son imagination. Les 250 m2 sur deux étages le permettent.

«Au rez, aménagé en tea-room, se trouvera l’espace vente – agrémenté d’une fontaine à chocolat – et surtout un bar à chocolat, poursuit-il. L’idée est de faire voyager le client avec des chocolats chauds du monde entier. Nous proposerons aussi du thé et des jus de fruits frais pressés sur place. Nous voulons du fait maison, en privilégiant des partenaires genevois et suisses pour tous nos produits.» À la belle saison, la carte des boissons s’étoffera avec des chocolats froids.

Future école du chocolat

C’est à l’étage que se situera l’autre nouveauté, une école du chocolat. «Nous espérons l’ouvrir avant la fin de l’année, précise Cédric. Il s’agira d’un espace de dégustation et de confection. Nous désirons l’ouvrir aux particuliers, aux familles et aux entreprises qui veulent fabriquer ensemble des chocolats, avant de les déguster sur place où de les emporter. Offrir des chocolats que l’on a confectionnés soi-même, ça peut être très sympa.»

On n’en est pas encore là mais une chose est sûre: s’il elles ont définitivement quitté les Rues-Basses – où la concurrence entre chocolatiers est de plus en plus forte –, les douceurs de la Bonbonnière n’ont pas totalement disparu. «Et à notre grande surprise, depuis l’ouverture de notre arcade à Chêne-Bourg, les anciens clients affluent», se réjouit Yvan. (TDG)