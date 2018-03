La Bibliothèque de la Cité ouvre une 4e dimension

Les bibliothèques municipales se mettent à la page numérique. La Cité inaugure samedi un espace de 110 m2 consacré aux nouvelles technologies, avec plusieurs animations tout au long de la journée. «Le 4e, baptisé ainsi parce qu’il est situé à cet étage, est un lieu d’échange, de familiarisation et de réflexion autour des nouvelles pratiques digitales, explique Jean-Pierre Kazemi, chargé de communication au Service des bibliothèques municipales. Nous avons un rôle à jouer en offrant à notre public un espace propice à l’apprentissage et un accès au numérique.» Cela dans le but de favoriser une autonomie dans l’utilisation de ces technologies et l’acquisition de nouvelles connaissances. Les bibliothécaires sont en train de recevoir une formation sur ces thématiques, précise-t-il.

Dans ce nouvel espace, on pourra accéder à de nombreuses ressources numériques, comme des e-books, de la musique, mais aussi des journaux en ligne. «Nous proposons également de louer des jeux vidéo, à vocation plutôt éducative, et de jouer sur place.» Ensuite, durant l’année, de quatre à cinq événements hebdomadaires seront proposés gratuitement au public, sous forme de formations, d’ateliers et de conférences pour différents publics, à midi ou en fin de journée. Par exemple, dans l’optique de réduire la fracture numérique, la bibliothèque organisera un rendez-vous pour apprendre à utiliser une liseuse ou simplement pour venir demander de l’aide sur l’utilisation d’un smartphone. Des activités pour les enfants aussi, avec un atelier sur la robotique, entre autres. Plus largement, on pourra également se familiariser avec le programme des impôts GeTax, apprendre à protéger sa vie privée sur les réseaux sociaux ou encore à trouver de l’information fiable sur les moteurs de recherche.

Le budget de fonctionnement annuel de cet espace est de 12 000 fr. «Cela nous permet de proposer ces rendez-vous hebdomadaires. Dans cette optique, nous avons cherché à mettre en place le plus de partenariats possible avec des acteurs locaux afin de pouvoir proposer des prestations gratuitement.»

Ce 4e étage faisait auparavant office de salle de lecture. Après les travaux de rénovation de la bibliothèque en 2015 (ndlr: le chantier a duré neuf mois), la salle a été déplacée au rez-de-chaussée. Ce qui n’a pas fait l’unanimité: une pétition a demandé son retour dans les étages car la proximité avec l’entrée en faisait un lieu trop bruyant. Depuis, le 4e était en friche et accueillait des expositions. (TDG)