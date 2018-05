La BCGE n’a rien à rembourser

Constatant que Denis Roy revient à la charge avec son obsession de faire rembourser par la BCGE un prétendu prêt qui lui aurait été fait dans les années 2000, je me sens obligée de mettre à nouveau les choses au point. Les termes de sa lettre sont d’ailleurs totalement contradictoires: «Le sauvetage de la banque a coûté 2,2 milliards… pour le Canton, c’est une dette… ce projet ne remet pas en cause le régime d’assainissement de la banque institué en 2000 par la loi 8194.»

Les comparaisons avec le sauvetage d’autres banques, en particulier UBS, ne sont pas pertinentes

Il faudra bien qu’il comprenne un jour – lui et les politiciens populistes qui ont lancé dans ce sens une initiative mensongère et dangereuse – qu’un assainissement, c’est le choix des actionnaires de sauver une entreprise de la faillite en lui faisant un don à fonds perdu qui annule les créances douteuses au bilan. Il ne s’agit donc pas d’un prêt et faire figurer ce montant au bilan aurait été une hérésie. On ne peut pas à la fois effacer une perte et enregistrer une dette.

À l’époque, suite à la fusion des deux banques cantonales, la BCGE avait dû assumer des pertes considérables. L’équilibre financier de la banque s’est dégradé et une recapitalisation a été nécessaire pour la sauver de la faillite. L’État de Genève n’a eu qu’à se féliciter de cette décision et les actionnaires ont profité de ce sauvetage: 369 millions d’augmentation de fonds propres, 368 millions de dividendes depuis 2000, 28 millions d’impôts payés en 2017.

Les comparaisons avec le sauvetage d’autres banques, en particulier UBS, ne sont pas pertinentes. Quand il s’agit d’un véritable prêt comme celui de la Confédération en l’occurrence, on l’inscrit effectivement au bilan, ce qui n’est pas du tout le cas de la BCGE. Les députés genevois ont voté il y a 18 ans la loi 8194 organisant l’assainissement de la banque via la création d’une fondation de valorisation, avec la bénédiction de la Commission fédérale des banques. Le mécanisme y est très précisément décrit et il est mensonger de dire que «les fonds ont été versés sans base légale».

On ne peut cumuler à la fois les avantages d’un actionnaire (valorisation des actions et dividende) et ceux d’un créancier (remboursement d’un prétendu prêt et intérêts). De plus, un remboursement au seul État serait de nature à léser les autres actionnaires que sont les communes genevoises, la caisse de pension des fonctionnaires (CPEG) et divers actionnaires privés (13,52%) et serait évidemment refusé par les tribunaux.

On n’hésite pas, à des fins purement électoralistes, démagogiques et égoïstes, à risquer de porter un coup fatal à la banque qui contribue par excellence à l’économie de Genève. Elle annonce au 31 décembre 2017 des financements pour 16 milliards au profit de 232 000 clients, dont plus de 19 000 entreprises. Elle emploie 800 personnes. On peut être de gauche sans vouloir ruiner le tissu économique local, appauvrir l’État, mettre en danger l’épargne de ses concitoyens et rendre plus difficile l’accès au crédit des PME locales.

