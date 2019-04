L’urbanisation de Cointrin est lancée

Le Grand Conseil a bouclé mercredi deux dossiers majeurs pour le futur développement de Genève. Il a d’abord accepté deux importants déclassements de zone villas en zone de développement touchant Cointrin Est et Cointrin Ouest, à deux pas de l’aéroport: 70 oui, 23 non et 2 abstentions.

Ensuite, les députés ont validé la mise à jour du Plan directeur cantonal 2030, permettant de lever les réserves qu’avait émises la Confédération sur le plan d’origine: 67 oui contre 26 non.

«Croissance destructrice»

Dans les deux cas, la fronde est venue des groupes UDC et MCG. Leurs élus dénoncent une croissance destructrice due «à une immigration hors de contrôle» ou «au Grand Genève», et défendent la zone villas. Une opposition farouche, mais numériquement vouée à l’échec.

Les deux déclassements de Cointrin portent sur 25,2 hectares, sis sur les communes de Meyrin et Vernier. Le potentiel de construction est de 2300 logements et de 800 emplois à l’horizon 2050. Le gros du débat s’est concentré sur les nuisances sonores, principalement dues à l’aéroport, et l’effet de réflexion des sons sur les futurs bâtiments. Le lancement de référendums n’est du reste pas exclu.

Zone agricole moins rognée

La mise en conformité du plan directeur a, elle, permis de diminuer l’emprise sur la zone agricole, de limiter à 11% les déclassements en zone villas et d’utiliser plus efficacement la zone à bâtir.

«Un plan directeur est avant tout un outil de maîtrise du développement territorial», a rappelé en conclusion le conseiller d'Etat Antonio Hodgers. Et cette maîtrise est d'autant plus importante que la croissance démographique devrait se poursuivre: Genève devrait compter 600 000 habitants vers 2030.

(TDG)