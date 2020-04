L’ouverture des Vernets aux sans-abri conduira à la fermeture des sleep-in

Un communiqué rédigé au passé simple ne présage jamais rien de bon. Or voilà que le Collectif d’Associations pour l’Urgence SocialE, autrement appelé CAUSE, s’adresse à la presse en conjuguant ses verbes comme on le fait dans les nécrologies.

D’abord le récapitulatif d’une année d’activité humanitaire intense en faveur des sans-abris, commencée par le montage symbolique d’un village de 200 tentes sur la plaine de Plainpalais, suivi du déploiement concret des haltes de nuit et sleep-in au cœur des temples et gymnases de la ville.

A l’intérieur de ce dispositif, complétant celui des services sociaux municipaux, près de 130 personnes, les invisibles d’hier qui, pour le coup, ne le sont plus.

Ils pourraient le redevenir, car la nouvelle de ce 2 avril est effectivement mauvaise. Cause perdue? En tout cas CAUSE à l’arrêt. «Faute de financement, nous sommes contraints de fermer l’ensemble de nos sleep-in le 21 avril au matin», annonce les sept associations signataires du communiqué.

Les 43 collaborateurs et collaboratrices ont reçu en début de semaine une lettre signifiant la fin de leur contrat. Des travailleurs sociaux sans emploi, dans une période où l’on a particulièrement besoin d’eux, ce n’est pas le moindre des paradoxes de cette fermeture irrévocable.

Seul sera maintenu jusqu’au 1er mai l’accueil des femmes et des mineurs non accompagnés à l’Hôtel Bel’Espérance, géré par l’Armée du Salut, cette institution ayant accepté de mettre une trentaine de chambres à disposition des plus vulnérables: 18 femmes y dorment actuellement, ainsi que 10 jeunes garçons.

Cette solution hôtelière, propice aux yeux du CAUSE à une mise à l’abri individuelle, n’a pas été retenue par nos autorités. «Le conseil administratif de la Ville a fait la sourde oreille à nos propositions», regrette le Collectif.

Lequel déplore cette reprise en main municipale qui, en l’état et sans la moindre concertation, condamne toute forme d’alternative à l’hébergement - en un lieu unique, la caserne des Vernets - de l’ensemble des populations précarisées.

Et le communiqué d’évoquer le nouveau dispositif conçu pour accueillir 230 personnes et une unité pour 50 personnes malades: «Ce serait une belle initiative en d’autre temps que celui de l’épidémie qui vient tout bouleverser. Or, nous apprenons déjà que certains publics, comme les usagers de drogue, pourraient ne pas avoir accès à l’accueil.»

Le Collectif prend acte du divorce consommé avec le Département de la cohésion sociale – les mots qui qualifient cette rupture sont plutôt à lire sur les réseaux sociaux -, tout en se réjouissant par avance de l’arrivée des prochains élus.

Quant à la fondation privée que le CAUSE projetait de solliciter si la Ville n’avait pas décidé de reprendre à son compte la totalité de l’hébergement d’urgence, elle donne son nom à l’adresse qui, dès à présent, oriente les futurs bénéficiaires des Vernets, suspectés d’avoir contracté le virus. Une adresse par temps de crise sanitaire, qui est beaucoup plus qu’un sleep-in improvisé dans une halle de gym.