L’ouverture de la plage des Eaux-vives cet été n’est pas garantie

Alors qu’elle devait être inaugurée le 16 mai, la plage des Eaux-Vives pourrait bien ne pas ouvrir cet été, comme l'a annoncé GHI. La raison de cette mauvaise nouvelle? La fermeture des chantiers en raison du Covid-19.

«Avant la fermeture du chantier, il nous restait exactement huit semaines de travaux. Nous étions parfaits au niveau timing, la plage, le restaurant et les sanitaires auraient été prêts à temps. Malheureusement, l’arrivée du virus a tout bloqué, déplore Franck Pidoux, chef du secteur renaturation des cours d’eau. À ce stade, nous ne savons pas quand plage pourra rouvrir».

Afin de mettre toutes les chances de son côté, le Service du lac, de la renaturation des cours d’eau et de la pêche a tout de même demandé une dérogation pour refaire la pelouse. Ce qui a été autorisé. «Ces travaux sont en cours, mais nous devons encore refaire la plage en gravier, terminer le parc et le restaurant, indique Alexandre Wisard directeur du service. Tout dépendra des décisions du Conseil d'État quant à la réouverture du chantier. Mais même si les travaux reprenaient rapidement, il faudrait des semaines pour relancer la machine et rattraper le retard. Arrêter un chantier de cette envergure c’est comme stopper un TGV en pleine course.»

Seule certitude à ce stade, les zones d’ombrage seront plus nombreuses que l’été passé puisque 32 arbres ont pu être plantés, portant ainsi leur nombre total à 57. Une bonne et maigre nouvelle toutefois: les deux pontons, situés entre Genève-Plage et la Belotte, seront, eux, pleinement accessibles.