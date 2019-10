L’origan pour protéger la vigne contre le mildiou

Une huile essentielle peut-elle venir au secours des viticulteurs? Cela semble être le cas. Des chercheurs de la Haute École du paysage, d’ingénierie et d’architecture de Genève (Hepia) et de la Haute École de viticulture et œnologie de Changins viennent de mettre en évidence les étonnantes propriétés de l’origan en matière de lutte contre le mildiou, un champignon qui cause des ravages dans les vignes.

«Les essais se sont déroulés à Changins sur du chasselas, un cépage particulièrement sensible au mildiou», précise le professeur de l’Hepia François Lefort. Des boutures ont été infectées par le parasite puis exposées non pas à une pulvérisation, mais bien à une fumigation d’huile essentielle d’origan, une plante aromatique appelée aussi marjolaine.

Si les essais de fumigation pendant une période trop longue (une dizaine de jours) ont été un échec – «à ce moment-là, l’huile essentielle devient toxique», relève le chercheur – en revanche la même opération effectuée sur une durée plus courte, soit vingt-quatre heures, a donné un résultat surprenant: «Cela a déclenché chez la plante plusieurs mécanismes de résistance au mildiou.»

La vigne a en quelque sorte activé certains gènes de son système immunitaire, permettant ainsi de réduire de 95% le développement du redoutable champignon. «Nous avons aussi testé la fumigation d’huile essentielle de thym, par exemple, mais le niveau de protection de la plante était bien inférieur.»

Les résultats de l’étude dirigée par le professeur Lefort et son collègue de Changins Markus Rienth ont fait l’objet d’un article publié le 27 septembre dans le journal spécialisé «PLoS One». Ils laissent entrevoir de nouvelles techniques de lutte contre les maladies de la vigne.

À terme, cela pourrait permettre de réduire l’utilisation de pesticides synthétiques, et ainsi «promouvoir des écosystèmes viticoles durables» répondant mieux «aux demandes des consommateurs», indiquent les scientifiques dans un communiqué de presse. Ces essais doivent maintenant être approfondis avant d’envisager une application à plus large échelle.