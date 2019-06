L'orage a fortement endommagé les vignes et les cultures genevoises

«Nous ne voulons pas dramatiser car les aléas météo font partie de notre métier mais c’est un coup dur.» Georges Vuillod, maraîcher à Charrot (Bardonnex), est l’un des agriculteurs qui a été le plus touché par le violent orage qui a éclaté dans le ciel genevois samedi en fin d’après-midi. «Je suis parmi les derniers à produire des légumes en plein champ à Genève, précise-t-il. Mes épinards et certaines de mes salades ont été complètement détruits par la grêle.» Les courgettes et les courges, encore fragiles à cette saison, ont également subi des dégâts. «Nous allons devoir fournir un travail énorme pour essayer de réparer ces cultures», souligne Georges Vuillod qui tient à faire passer un message: «Nos produits auront certainement des défauts. Ce serait sympa si les consommateurs jouaient le jeu.»

Le maraîcher de Charrot n’est pas le seul agriculteur genevois à avoir passé un mauvais week-end. Marc Favre, viticulteur à Bernex, s’est lui aussi réveillé dimanche avec un fort sentiment de découragement. «La grêle et le vent ont provoqué beaucoup de casse dans nos vignes», déplore-t-il. Les ceps situés sur le coteau de Lully ont été particulièrement atteints. «On évalue jusqu’à 60% de dégâts sur le vignoble touché», estime à la louche Florian Favre, œnologue de l’État de Genève. À cette saison, les plantes s’avèrent très vulnérables. «Les rameaux sont fragiles et il y a peu de feuilles pour protéger les bois et les grains», explique Marc Favre. S’il est trop tôt pour évaluer l’impact de ces intempéries sur les récoltes, le viticulteur annonce d’ores et déjà dix à quinze jours de retard sur les vendanges. «Il faut que les plantes cicatrisent et produisent de nouveaux rameaux», détaille-t-il.

Les vignerons touchés auraient-ils pu se prémunir de la grêle? «Personne n’utilise les fusées d'iodure d’argent dont on a jamais prouvé l'efficacité hors laboratoire, répond Florian Favre. Certains producteurs testent des filets antigrêle mais l’investissement financier est important; entre 8000 et 15 000 francs par hectare. Ce dispositif pourrait néanmoins se généraliser si ces épisodes se multiplient.»

Le déluge de samedi n'a pas épargné non plus les grandes cultures du canton. À quinze jours des moissons, de nombreux champs de blé et de colza ont été couchés par les rafales de vent et les trombes d’eau. «Nous sommes un peu inquiets quant à la qualité des céréales, confie John Schmalz, président de l’Office de promotion des produits agricoles de Genève. Nous craignons que ces cultures ne mûrissent pas correctement.»

(TDG)