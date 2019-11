L'interprofession du vin genevois soutient les demandes des «Raisins de la colère»

L’Interprofession du vignoble et des vins de Genève soutient dans un communiqué les revendications du mouvement des «Raisins de la colère». La viticulture suisse «se trouve aujourd’hui confrontée à de sérieux problèmes économiques: baisse générale et durable de la consommation, importations à vil prix de vins étrangers, aléas climatiques et manque de visibilité des vins suisses sur les marchés ont conduit à cette situation», écrit l'Interprofession du vignoble et des vins de Genève.

Celle-ci indique que de nombreuses revendications et demandes de mesures ont été transmises par les organisations professionnelles de la branche tant sur le plan de la Confédération qu’au niveau des Cantons. Dans ce contexte, la Confédération a notamment décidé de débloquer des montants conséquents pour mettre en œuvre une importante campagne de promotion en faveur des vins suisses qui débutera dès ce mois de décembre et se poursuivra jusqu’à fin 2021.

«Sortir du marasme»

«Il se pourrait toutefois que cette seule mesure ne suffise pas à résorber le marasme dans laquelle la branche se trouve aujourd’hui», commente l'Interprofession genevoise. Ainsi, un mouvement de vignerons, principalement romands, nommé «Les raisins de la colère », souhaite porter un train de revendications plus particulièrement auprès des milieux politiques fédéraux. Pour les faire connaitre, il organise une action à Berne le 2 décembre.

Après un examen minutieux, le comité de l’Interprofession du Vignoble et des Vins de Genève a décidé de notamment soutenir les revendications suivantes des« Raisins de la colère»: une adaptation du contingent tarifaire défini dans le cadre des Accords avec l’OMC à la consommation de vin actuelle; un abaissement de la franchise de 5 à 2 litres pour le trafic touristique et l’application de l’octroi des volumes d’importation à la mise en marché de produits indigènes. Le comité considère également qu’un «réexamen des taxes à l’importation des vins étrangers devrait être envisagé.»