L’interpellation peu banale d’un homme qui agresse sans raison les passants

Scène de rue assez inhabituelle sur la capture d’écran ci-dessus. On y voit douze policiers faisant cercle autour d’un individu agité et récalcitrant sur l’esplanade mouillée de la place Bel-Air. Le marchand de marrons, situé aux premières loges, confirme l’interpellation remontant à la semaine dernière. «Un homme délirant qui menaçait les passants. Nous sommes plusieurs à avoir appelé la police», résume-t-il.

Prises depuis un point surplombant la place, les images postées sur Facebook, et vues près de 200 000 fois, montrent la chose jusqu'au bout. Soit le cercle qui se resserre et l’usage à trois reprises au moins du spray au poivre pour neutraliser l’homme habillé comme un militaire en congé.

Avis contrastés

On laissera à chacun le soin d’apprécier la proportionnalité des forces engagées pour neutraliser l’individu en question – les avis sont assez contrastés – on notera simplement, après recoupement d’informations, que le délirant du jour anime à sa manière inquiétante l’espace public depuis septembre 2017. Le tronçon suivant les voies et les arrêts du tram jusqu’à la gare est son terrain d’expression favori. D’autres images, de vidéosurveillance cette fois, montrent le même individu au physique athlétique monter dans un bus TPG devant Cornavin puis donner sans raison un grand coup de pied (du type front kick) à une femme, avant de l’injurier.

Dans la foulée, il distribue des coups aux autres passagers. Interpellé peu après, le mercredi 10 janvier en début d’après-midi, «il s’est violemment opposé à son interpellation, au point de briser la vitre du véhicule de police», précise le porte-parole de cette même police dans son communiqué diffusé le 11 janvier. «Le prévenu est d’origine lituanienne, il est né en 1982 et n’a pas de domicile fixe, ajoute l’officier de presse. Il est impliqué dans plusieurs affaires du même type, des agressions gratuites contre des passants en plein jour. Au poste, il refuse de signer les documents et se contente de crier qu’il est général du MI5.»

Au service de sa Majesté

Ce membre autodésigné du service de renseignements responsable de la sécurité intérieure du Royaume-Uni – rien que ça – connaît désormais bien les Urgences psychiatriques et le Ministère public de notre ville. Par deux fois au moins, «il a été condamné par ordonnance pénale», confirme le porte-parole du pouvoir judiciaire, Henri Della Casa, notamment à une «peine privative de liberté de 120 jours avec sursis, à 30 jours-amende avec sursis, à une amende de 500 francs, après avoir été reconnu coupable de lésions corporelles simples, d’injure, de menaces, de dommage à la propriété et d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers.»

Ni expertise ni internement

A ce stade, en revanche, aucune expertise psychiatrique n’a été demandée et aucun internement en milieu fermé n’a été, de fait, prononcé. L’individu continue sa carrière sur les réseaux sociaux, entouré de ses faire-valoir en uniforme. Les interpellations répétées et le suivi judiciaire dont il fait l'objet devrait le conduire - c'est un peu le but dissuasif inavoué - à quitter de lui-même le territoire genevois. Le marchand de marrons ne l'a plus vu depuis maintenant une petite semaine dans le secteur. «Mais d'autres individus au comportement bizarre sont en train de prendre sa place...», glisse-t-il sans sourire. (TDG)