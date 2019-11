L’intérêt pédagogique et les enjeux financiers des camps de ski font débat

Durant leur scolarité, les élèves ont la possibilité de partir en classes dites verte, blanche, bleue. Soit des activités culturelles ou sportives, dans la neige ou en pleine nature. Elles sont aujourd’hui menacées: un arrêt du Tribunal fédéral limite la participation financière des parents et c’est au Département de l’instruction publique (DIP) d’assumer les coûts. Ce dernier pourrait donc réduire la palette d’offres et redéfinir leurs objectifs, notamment des camps de ski. La question intéresse aussi la Cour des comptes, qui a présenté jeudi un audit sur l’organisation des sorties à la neige organisées en 10e année du Cycle.

La Cour constate que cette organisation des camps de ski souffre d’un «flou». Elle relève des lacunes dans le pilotage, des subventions fédérale sous-utilisées et des «disparités de prestations offertes aux élèves en termes de qualité des infrastructures et d'encadrement». Surtout, les objectifs ne sont pas clairement définis. D’un côté, le DIP, par la voix de sa secrétaire générale Paola Marchesini, reconnaît que les camps de ski «contribuent à la dynamique d’un groupe, à une découverte culturelle ou sportive, à des objectifs d’apprentissage». Mais d’un autre, le DIP a supprimé le caractère obligatoire des sorties, devenues «fortement recommandées», en réaction à l’arrêt du TF. Comme celui-ci exclut toute participation financière des parents supérieure à 80 fr. pour les activités extra-muros obligatoires, il revient au canton de les financer.

Au total, les frais de tous ces camps à la semaine se montent à quelque 8 millions de francs pour le primaire et le Cycle. En supprimant le caractère contraignant, le Département peut ainsi solliciter les parents.

Ceux-ci assument les 66% à 83% des 350 francs en moyenne par enfant que coûte un camp de ski. Le DIP assure que les familles qui en font la demande bénéficient d'aides financières - 356 familles en 2018. Par ailleurs, le caractère facultatif n'a pas engendré de baisse de fréquentation, indique-t-il encore.

La Cour, elle, déplore la «parade» instaurée par le DIP pour contourner l'arrêt du TF. Pour sa magistrate Isabelle Terrier, «si le DIP considère que ces camps font partie de compétences que l’on veut transmettre, alors ils ne peuvent plus être considérés comme facultatifs et doivent être gratuits.» C’est là toute la question: les sorties de ski répondent-elles à des objectifs du Plan d’étude romand?

Le DIP n’a pas encore tranché. Mais une solution se profile. Le droit fédéral impose trois heures de sport hebdomadaires au Cycle; or, une majorité des élèves genevois n’en ont que deux. «Ces camps sportifs pourraient combler ce déficit et contribuer à un objectif que nous peinons à atteindre par manque de salles de gym», livre Paola Marchesini. Un intérêt pédagogique serait donc reconnu au camp de ski, qui redeviendrait obligatoire et à la charge du DIP. Conséquence: une réduction de l’offre des sorties est une possibilité, confie Paola Marchesini. Qui indique encore que le financement global des sorties scolaires va être repensé à trois niveaux: parents, canton et commune.

Le Département a accepté toutes les recommandations de la Cour. Il a par ailleurs constitué un groupe de travail pour formaliser la forme et le nombre de ces sorties scolaires; les conclusions seront rendues début 2020.