L’initiative de la gauche résiste aux attaques

La gauche et l’Asloca ont gagné une manche contre les milieux immobiliers. Ces derniers ont tenté d’invalider l’initiative portant le numéro 162 devant la Justice. En vain, puisque la Chambre constitutionnelle vient de rejeter leur recours.

Le texte en cause stipule que le Conseil d’État ne peut déclasser des terrains qu’en zone de développement s’il s’agit de faire du logement et en période de pénurie. Dans ce type de zone, l’État impose des quotas de logements subventionnés et fixe les prix des loyers et des appartements à vendre en PPE.

Lancée en 2016, cette initiative avait pour but de contrer les velléités de la droite qui souhaitait déclasser un secteur en zone ordinaire aux Corbillettes, le long de l’avenue Louis-Casaï. En zone ordinaire, les prix ne sont pas contrôlés et aucun quota de logements n’est imposé. «Ce sont des zones à spéculation libre», commente Carole-Anne Kast, l’une des initiantes.

À l’appui de leur recours, les milieux immobiliers estimaient que le texte restreignait trop la liberté d’appréciation du Conseil d’État et qu’il ne contribuerait pas à construire davantage de logements. La Cour a rejeté ses arguments. Selon elle, l’initiative ne fait que renforcer la politique que les autorités mènent «de façon quasi systématique depuis de nombreuses années».

«Cet arrêt réaffirme clairement que la zone de développement ne porte atteinte ni à la propriété privée, ni à la liberté économique», se réjouit Carole-Anne Kast.

Mais les milieux immobiliers n’ont pas tout perdu. La Cour précise que le Grand Conseil pourrait refuser un déclassement en zone de développement, voire imposer de la zone ordinaire, moyennant une reprise de la procédure. «Le Grand Conseil peut mettre en échec l’initiative», commente Christophe Aumeunier, de la Chambre genevoise immobilière. Qui n’a pas encore statué sur un éventuel recours au Tribunal fédéral. (TDG)