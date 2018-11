L’initiative «Zéro pub» l’emporte en justice

Le comité d’initiative «Genève zéro pub: libérons nos rues de la publicité commerciale» a le sourire. Le 31 octobre, la Chambre constitutionnelle de la Cour de justice lui a donné raison: elle a annulé l’arrêt du Conseil d’État qui invalidait partiellement, mais sur des points majeurs, cette initiative municipale lancée en Ville de Genève.

«L’arrêt de la Chambre prouve que la libération de l’espace public de la publicité commerciale par voie d’affichage est bien de compétence communale, explique le Vert Jean Rossiaud, député au Grand Conseil. Il en va de même pour l’article de l’initiative portant sur la suppression des panneaux pour faciliter la mobilité des personnes en situation de handicap.»

Suspens jusqu'au 3 décembre

Le Conseil d’État a jusqu’au 3 décembre pour décider de porter ou non l’affaire devant le Tribunal fédéral. S’il renonce, il devra à nouveau statuer sur les questions de l’unité de la matière et de la conformité au droit supérieur. Il reviendra ensuite au Conseil municipal et au Conseil administratif de se saisir du dossier.

Puis l’initiative sera soumise à la population – avec ou sans contre-projet – à moins que les autorités municipales ne décident de la concrétiser directement. Ce fut le cas pour l'initiative dite «Pour 200 rues piétonnes» lancée en 2008 par les Verts. Sa réalisation fut toutefois ensuite contestée avec succès dans les urnes en 2012 par le biais d'un référendum lancé contre un crédit destiné à la fermeture à la circulation d'une première tranche de cinquante rues. (TDG)