L'incendie d'un appartement fait un blessé grave à Meyrin

Une avalanche d’appels au 118, ce dimanche après-midi vers 15 h 30, signale un fort dégagement de fumée au 2e étage d’un immeuble qui en compte trois à la rue Léon Guerchet, sur la commune de Meyrin. À l’arrivée des pompiers, l’appartement occupé par un seul locataire est complètement embrasé. Ce dernier est grièvement blessé, son pronostic vital est engagé, selon la police genevoise, citée par notre confrère «20 Minutes», qui rapporte les faits aux conséquences tragiques.

«Nous avons été rapidement maîtres du sinistre, explique le commandant du SIS, Nicolas Schumacher. Une personne habitant au 3e étage a dû être mise en sécurité par nos soins, mais les locataires ont tous pu réintégrer leurs logements.» On ignore l’âge de la victime et les causes exactes de l’incendie. La brigade de police technique et scientifique a investi les lieux.

Plus tôt dans la journée, peu avant midi, le SIS est intervenu en grande alarme sur la commune de Corsier. Un début d’incendie était signalé dans une maison individuelle, le feu avait pris au niveau de l’encadrement d’une cheminée. Il a été lui aussi rapidement circonscrit, heureusement sans dommage pour les habitants qui ont donné l’alerte.

Le feu a pris dans une barre d'immeubles de trois étages.

Pour voir la map en grand, cliquez ici. (TDG)