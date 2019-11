L’impressionnant cri de colère des Créatives

Elles étaient au rendez-vous, nombreuses, de tout âge. En haut sur les marches, les aînées. Partout autour, déboulant des couloirs, réunies en masse sur le sol de la monumentale entrée d’Uni Mail, les autres générations, beaucoup de jeunes femmes, des étudiantes, et puis des hommes.

Et tout le monde a crié. «Une minute de cri plutôt que de silence», telle était l’invite des Créatives, qui lançaient ainsi leur 15e édition. Un cri des femmes, «en colère contre les violences faites aux femmes, contre les féminicides». Un son puissant, qui a vibré longtemps sous la coupole de l’Université. Puis le cri s’est tu. Mais pas les voix. «Ça fait du bien!» en premier lieu. Puis: «Tu te sens emportée, tu n’es plus seule. C’est un «nous». Ça donne de la force», ainsi que le confiait cette jeune personne. Et cette autre, sans doute une retraitée: «Ça vibre» a été son premier mot. Avant de souffler, comme si un poids avait enfin été lâché: «Ça fait des siècles…»

La révolte d'Écho

Le cri a pris au bout du lac. S’entendra-t-il ailleurs? Pur hasard si l’on tombe sur une étudiante irakienne; elle est yézidie, survivante de l’État islamique, qui retient captives nombre de femmes encore: «J’ai crié pour elles. Pendant cette minute, j’ai senti que les gens d’ici s’en préoccupent.»

Plus qu’un cri, cette «performance collective» élaborée par les metteuses en scènes et dramaturges Marielle Pinsard et Noémie Griess débutait par un monologue de cette dernière dans le rôle d’Écho. On connaît la nymphe de la mythologie grecque, condamnée à répéter chaque dernier mot qu’elle entend… Sauf qu’ici, Écho retrouve la parole. Elle dit: «Tout est injuste et je pleure, je rigole, je bois, je danse, je me débats et je crie.» Puis ajoute: «À tous nos paradoxes compulsifs, à toutes celles qui ont téléchargé «Être une femme» de Michel Sardou, à toutes celles qui jouissent de faire de la musique laide et sale, à toutes les femmes baisées par le patriarcat: nous ne lâcherons rien!»

La charge est on ne peut plus sérieuse. L’humour la rend encore plus efficace. À l’origine du cri, ce jour-là, il y avait les outils du théâtre, de l’art. Mais à la fin, ça a été une union sororale tonitruante, comme jamais on n’en entendit dans la très calme Cité de Calvin, sinon le 14 juin dernier, lors de la grève des femmes.