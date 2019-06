L’impact limité du silence des hommes PS et Verts

Journées tranquilles pour les députés socialistes et Verts jeudi et vendredi. Suite à une initiative lancée par la députée écologiste Isabelle Pasquier les deux groupes ont décidé, à l’orée de la grève des femmes, que seules les élues prendraient la parole durant la session. Sur les bancs masculins, on prend la chose avec philosophie: «C’est intéressant d’être en retrait, relève Sylvain Thévoz. Avec les femmes, on voit des prises de paroles plus courtes, plus efficace.» Écho identique du député Vert Christian Bavarel: «Il y a encore beaucoup de plafonds de verre à percer», dit-il.

Les limites du symbole

À vrai dire, l’effet concret du silence des hommes Verts et PS n’est guère frappant. Dans ces partis, où les femmes représentent environ la moitié des élus, ne pas entendre d’hommes quelques heures n’a rien de très remarquable. «C’est un peu ennuyeux effectivement, reconnaît la Verte Delphine Klopfenstein. Il aurait fallu que d’autres partis se joignent à nous pour que notre action se voie vraiment.»

Mais dans les autres partis justement, l’enthousiasme n’est pas au rendez-vous, mais pour des raisons variées! Pierre Vanek d’Ensemble à gauche avoue que si son parti n’a pas rejoint le mouvement, c’est simplement faute de députées en nombre suffisant. «La vraie question, pour nous, c’est évidemment d’avoir plus d’élues.» À l’UDC, l’indifférence est complète. «On n’en a pas même pas parlé», dit Christo Ivanov de la proposition PS-Verts. La députation UDC ne comptant qu’une députée suppléante, elle aurait été en peine de suivre le mouvement. Le MCG est carrément contre l’idée verte: «Nous sommes opposés à l’égalitarisme», explique ainsi le député François Baertschi. Sa collègue Danièle Magnin soutient cet avis: «Je ne vois pas pourquoi je devrais parler de finance, si ce sujet ne m’intéresse pas». Mais elle ajoute: «De toute façon, notre assemblée devrait compter obligatoirement 50% de femmes: j’ai assez vu comment les partis éliminent les femmes ou comment elles se disqualifient elles-mêmes. Croyez-moi, on ne s’en sortira pas autrement.»

Bof de l’Entente

L’Entente n’a pas souhaité se joindre au mouvement féministe rose-vert. «C’est presque blessant, explique Simone de Montmollin, qu’on nous dédie un jour pour prendre la parole. La parole, nous la prenons tout le temps et c’est par la pertinence et l’intelligence qu’il faut peser. Prendre un rôle plus visible, c’est symbolique, mais pas très important.» Et Delphine Bachmann du PDC ajoute: «C’est tout le temps qu’il faut répartir les prises de paroles de manière paritaire, comme nous le faisons au PDC. Je ne veux pas critiquer une mesure symbolique, mais c’est sa limite.»

Mesures favorables aux femmes

Indépendamment de cette initiative, toute une série de mesures favorables aux femmes ont été acceptées vendredi: une motion EàG visant à féminiser 100 rues du canton en trois ans, a été acceptée cet après-midi par une nette majorité du Grand Conseil. Une résolution verte demandant que les frais médicaux liés à une interruption involontaire de grossesse avant la 13e semaine, soient intégralement remboursés. (TDG)