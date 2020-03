L'horaire TPG du samedi s'étend au reste de la semaine

Suisse Les trains supplémentaires en trafic grandes lignes sont supprimés aux heures de pointe. Les gares seront fermées durant les nuits du week-end. Plus...

Transports publics L'offre baissera de plus de 40% lundi. Les lignes transfrontalières souffrent de la fermeture de la frontière. Les syndicats relaient l'anxiété des conducteurs. L'offre ferroviaire recule aussi. Le Léman Express ne roulera plus en Haute-Savoie. Plus...