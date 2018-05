L’homme qui a payé le voyage est lié au pouvoir émirati

L’ami de l’ami de Pierre Maudet qui a offert au Genevois, à sa famille et à son directeur de cabinet un somptueux voyage aux Emirats arabes unis en novembre 2015 est lié au pouvoir émirati. Saïd Bustany, dont le nom a été révélé jeudi par le conseiller d’État après des jours de circonvolutions, dirige une société présidée par un homme du sérail.

Le Libanais d’origine Saïd Bustany est le directeur général de la société Emirates National Establishment, active dans les domaines aéroportuaire, de l’immobilier, de l’ingénierie, des télécommunications ou encore du trading. Cette société privée a des liens avec l’État, comme le veut l’usage aux Émirats, constatent deux experts des pays du Golfe consultés. Dans le cas d’Emirates National Establishment, son président, Ali Bin Ahmed Al Dhaheri, a été le directeur de cabinet de l’homme devenu chef d’État et se trouve être actuellement proche du prince héritier, selon l’une de nos sources.

Déontologie pointée

Autant dire que cela n’apaise pas nombre de politiques, déconcertés par cette curieuse affaire. «Les explications données par Pierre Maudet soulèvent d’autres questions et ne rassurent pas quant à la déontologie d’un conseiller d’État en charge de la Sécurité et de l’Économie, qui plus est juriste de formation», tonne Carole-Anne Kast, présidente du Parti socialiste à Genève. Vu les liens du généreux donateur avec les Émirats, «la question de l’influence de ce pays du Golfe sur Pierre Maudet ou son chef de cabinet, lui aussi du voyage, se pose». Le président du PDC, Bertrand Buchs, constate: «Il y a toujours un officiel derrière les sociétés privées de ces pays. Cela doit être pris en compte dans les relations. Car même s’il n’y a pas de demande immédiate de contrepartie, elle peut venir plus tard.» A ce stade, une leçon générale doit être tirée, estiment d’une même voix la socialiste et le démocrate-chrétien: Genève doit adopter les mêmes règles que le Conseil fédéral en matière de cadeaux (lire ci-contre). Dans le rôle du pompier, Alexandre de Senarclens, président du PLR genevois, sort quant à lui la lance à eau: «Pierre Maudet a été exhaustif et transparent (ndlr: lire notre édition d’hier). On est un peu dans l’élucubration. On lui cherche des poux. Il faut rester les pieds sur terre. Cela tourne à la chasse aux sorcières. Il faut que ça s’arrête.»

Clairement un cadeau

Quelles que soient les répercussions politiques pour le magistrat PLR, il devra composer avec l’action du Ministère public. Une enquête pénale est en cours contre inconnu, du chef d’acceptation d’un avantage. Quels éléments pèsent dans la balance? «Il appartient à la justice pénale de le déterminer, et Monsieur Maudet bénéficie de la présomption d’innocence comme tout autre citoyen. Pour qu’une infraction soit réalisée, il faut qu’un avantage soit octroyé à l’agent public, et une invitation à un voyage en est un, au même titre qu’un cadeau», analyse tout d’abord Ursula Cassani, professeure de droit pénal à l’UNIGE. Un point que Pierre Maudet a pourtant contesté hier dans nos colonnes.

La spécialiste du droit économique relève ensuite: «Il s’agit de savoir, pour les procureurs chargés du dossier, si un avantage lui a été octroyé en relation avec sa charge politique, sur le moment et dans le futur, et s’il l’a su et accepté.» Il n’est donc pas nécessaire de démontrer qu’il y a eu un retour d’ascenseur pour un acte précis.

Par ailleurs, Saïd Bustany savait-il qu’il offrait le voyage à un membre de l’Exécutif genevois? Nous avons tenté sans succès de le joindre via sa société. En tout cas, Pierre Maudet ne le pense pas. «Est-ce que le même avantage lui aurait été octroyé s’il n’avait pas été conseiller d’État?» interroge Ursula Cassani. Enfin, le fait que le magistrat ait ouvert son porte-monnaie pour faire deux dons «ne change rien à la typicité de l’infraction». (TDG)